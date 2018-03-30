Audi готовит к премьере мощный кроссовер SQ2

Продажи компактного кроссовера Audi Q2 стартовали в Европе в середине 2016 года, через несколько месяцев после дебюта. Автомобиль должен был в начале 2017-го добраться и до российского авторынка, однако ингольштадтцы приняли решение отложить запуск модели на неопределенный срок.

Совсем скоро в шоу-румы иностранных дилеров Audi поступит и «горячая» версия кроссовера, получившая название SQ2. Новинка уже не раз была замечена во время тестовых испытаний. А на днях фотошпионам впервые удалось запечатлеть автомобиль, лишенный маскировки. Отсутствие камуфляжной пленки свидетельствует о том, что машина почти готова к премьере.

Судя по фотографиям, опубликованным порталом Motor1, новый SQ2 можно легко принять за обычный Q2 в исполнении S-Line. Единственное, что указывает на особую модификацию — это сдвоенные патрубки выхлопной системы.

По предварительным данным, SQ2 унаследует двигатель у модели S3. Речь идет о двухлитровом турбомоторе мощностью 300 л. с. и с максимальным крутящим моментом 380 Нм. Но для кроссовера его, вероятнее всего, дефорсируют. Другой технической информации на сегодняшний день нет.