Audi готовит к премьере мощный кроссовер SQ2

Фото: www.motor1.com
Компания Audi проводит завершающие дорожные испытания «заряженного» кроссовера SQ2. Ожидается, что публичная премьера автомобиля состоится на грядущем Пекинском автосалоне, хотя официально представители марки эту информацию пока не подтверждают.
Виктория Базылева

Продажи компактного кроссовера Audi Q2 стартовали в Европе в середине 2016 года, через несколько месяцев после дебюта. Автомобиль должен был в начале 2017-го добраться и до российского авторынка, однако ингольштадтцы приняли решение отложить запуск модели на неопределенный срок.

Совсем скоро в шоу-румы иностранных дилеров Audi поступит и «горячая» версия кроссовера, получившая название SQ2. Новинка уже не раз была замечена во время тестовых испытаний. А на днях фотошпионам впервые удалось запечатлеть автомобиль, лишенный маскировки. Отсутствие камуфляжной пленки свидетельствует о том, что машина почти готова к премьере.

Судя по фотографиям, опубликованным порталом Motor1, новый SQ2 можно легко принять за обычный Q2 в исполнении S-Line. Единственное, что указывает на особую модификацию — это сдвоенные патрубки выхлопной системы.

По предварительным данным, SQ2 унаследует двигатель у модели S3. Речь идет о двухлитровом турбомоторе мощностью 300 л. с. и с максимальным крутящим моментом 380 Нм. Но для кроссовера его, вероятнее всего, дефорсируют. Другой технической информации на сегодняшний день нет.

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30 марта 2018
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