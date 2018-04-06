Названа дата российской премьеры кроссовера Rolls-Royce Cullinan

Компания Rolls-Royce проводит завершающие дорожные испытания кроссовера Cullinan, который вот-вот увидит свет. Представители марки объявили, что первая торжественная презентация модели состоится 15 апреля в Дубае, после чего автомобиль поочередно покажут в других частях света — в Азии, в Европе, в Северной Америке. До российской столицы «Куллинан» доберется 30 мая.

Никаких технических подробностей о новинке в компании все еще не раскрывают. По некоторым данным, в основу Cullinan легла совершенно новая модульная платформа. Хотя существует и другая версия, согласно которой машину построили на той же базе, что Phantom последнего поколения.

Кроссовер вооружили модернизированным 6,8-литровым 571-сильным двигателем V12, позаимствованным у того же «Фантома». С мотором трудятся восьмиступенчатый «автомат» и система полного привода.

Остается лишь добавить, что сроки появления нового Rolls-Royce Cullinan в продаже пока не называются.