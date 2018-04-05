KIA Optima нового поколения может стать полноприводной

По словам главы отдела маркетинга KIA Орта Хедрика, в компании задумались о том, чтобы выпустить полноприводную модификацию Optima. К этому корейцев побудили потребители, которые стали все чаще интересоваться, когда же на авторынке появятся среднеразмерные седаны с AWD. «В настоящее время мы изучаем такую возможность», — сказал Хедрик.

Однако, если «Оптима» и получит систему полного привода, то лишь в следующем поколении. Объясняется это достаточно просто: чтобы разработать машину с четырьмя ведущими колесами, необходимо полностью переработать подвеску и другие системы автомобиля. К тому же для этого потребуется иная модульная платформа.

Надо сказать, что появление полноприводной KIA Optima в России безусловно способствовало бы укреплению позиции модели на авторынке. Хотя бы потому, что у главных конкурентов седана — Toyota Camry и Mazda6 — ведущими являются передние колеса. И вряд ли в обозримом будущем это изменится.

Остается лишь добавить, что Optima только-только пережила очередной рестайлинг. А значит новое поколение модели увидит свет не раньше следующего десятилетия.