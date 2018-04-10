АВТОВАЗ выпустил сверхбюджетную версию LADA XRAY

По информации сообщества RCI News, с конвейера Волжского автозавода сошли первые автомобили бюджетной конфигурации. Такой «Иксрей» отличают штампованные диски 15-го диаметра, а также неокрашенные в цвет кузова боковые зеркала и ручки дверей. Естественно, лишилась машина и ряда вкусностей — в салоне авто будущий владелец не увидит ни «музыки», ни электрических стеклоподъемников.

Куда хуже, что LADA XRAY стал менее эффективным по части безопасности — забудьте о курсовой устойчивости и антипробуксовочной системе, а переднему пассажиру больше не положен «эйрбег».

Эксперты полагают, что в столь скудном исполнении псевдокроссовер выйдет дешевле 600 000 рублей. Надо сказать, неплохо. Впрочем, в качестве альтернативы можно присмотреться к китайскому компактному кроссоверу Lifan X50.