АВТОВАЗ выпустил сверхбюджетную версию LADA XRAY

Фото: АВТОВАЗ
Для тех, кто полжизни мечтал о кроссовере, но все еще не успел на него накопить, а в кредит вместо машины взял новый «айфон» для старой жены, АВТОВАЗ представил свежую версию LADA XRAY за полмиллиона рублей. Похоже, пора занимать за новинкой очередь.
Мирон Горин

По информации сообщества RCI News, с конвейера Волжского автозавода сошли первые автомобили бюджетной конфигурации. Такой «Иксрей» отличают штампованные диски 15-го диаметра, а также неокрашенные в цвет кузова боковые зеркала и ручки дверей. Естественно, лишилась машина и ряда вкусностей — в салоне авто будущий владелец не увидит ни «музыки», ни электрических стеклоподъемников.

Куда хуже, что LADA XRAY стал менее эффективным по части безопасности — забудьте о курсовой устойчивости и антипробуксовочной системе, а переднему пассажиру больше не положен «эйрбег».

Эксперты полагают, что в столь скудном исполнении псевдокроссовер выйдет дешевле 600 000 рублей. Надо сказать, неплохо. Впрочем, в качестве альтернативы можно присмотреться к китайскому компактному кроссоверу Lifan X50.

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10 апреля 2018
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