В модельном ряду Lifan появится новый кроссовер

По итогам первых одиннадцати месяцев нынешнего года компания Lifan является лидером среди всех китайских марок, реализующих свои автомобили в нашей стране. В январе-ноябре в пользу новеньких «Лифанов» сделали выбор 14 844 человека. На сегодняшний день в модельном ряду бренда из КНР представлены пять автомобилей: кроссоверы X50, X60 и MYWAY, а также седаны Murman и Solano II. В следующем году к ним присоединится еще и новый X70, который должен способствовать привлечению новых покупателей.

По словам представителей Lifan, новинка представляет собой следующее поколение кроссовера X60, которое будет продаваться под названием X70. Ожидается, что автомобиль, построенный на совершенно новой модульной платформе, поступит в продажу весной. Известно, что машину оснастили другим двигателем. Однако о каком именно моторе идет речь — пока непонятно.

Помимо нового X70, в Россию приедет и обновленный субкомпактный кроссовер X50, который получил ряд изменений экстерьера и интерьера. Правда, в Lifan не стали раскрывать никаких подробностей и об этой модели. Когда переживший рестайлинг автомобиль появится в шоу-румах дилеров — также неизвестно. Напомним, что нынешняя версия X50 продается по цене от 619 900 рублей. Машины безальтернативно комплектуются 1,5-литровым 103-сильным двигателем, работающим с пятиступенчатой механической коробкой передач или вариатором.