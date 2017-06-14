Тест-драйв Lexus RC200t: селезенки не жалко

Жаль, что казино и прочие «вулканы» в каждом дворе — больше не про Россию, а то ведь можно было поставить собственную хибару в «хрущевке» против настоящего спортивного купе Lexus RC-F, обжигающего не только взгляды воздыхателей своим внешним видом, но и их здравый смысл нереальным ценником.

Теперь, в эпоху перманентного кризиса, продай ты хоть почку, хоть душу дьяволу, а наездником 477 «жеребцов», с грохотом вырывающихся из-под капота, уже не стать. Все же 7 000 000 рублей — если вы, конечно, не высококлассный частный массажист, нанятый в пользование какой-нибудь фригидной супружницей олигарха — так просто не то, что не заработать — украсть сложно! Поэтому предлагаем спуститься с небес на землю и присмотреться к «бюджетному» аналогу RC-F — младшей модели RC 200 t.