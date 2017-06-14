Тест-драйв Lexus RC200t: селезенки не жалко

Фото: Вячеслав Василенко
Если половину своей сознательной жизни вы мечтаете о спорткупе, а от выражения «вау, лексус» в животе оживают бабочки, то скажите «арегато» японским инженерам за создание пусть и псевдоспортивной, но зато эффектной «двухдверки» Lexus RC 200 t. Впрочем, благодарить их придется не без оговорок.
Вячеслав Василенко

Жаль, что казино и прочие «вулканы» в каждом дворе — больше не про Россию, а то ведь можно было поставить собственную хибару в «хрущевке» против настоящего спортивного купе Lexus RC-F, обжигающего не только взгляды воздыхателей своим внешним видом, но и их здравый смысл нереальным ценником.

Теперь, в эпоху перманентного кризиса, продай ты хоть почку, хоть душу дьяволу, а наездником 477 «жеребцов», с грохотом вырывающихся из-под капота, уже не стать. Все же 7 000 000 рублей — если вы, конечно, не высококлассный частный массажист, нанятый в пользование какой-нибудь фригидной супружницей олигарха — так просто не то, что не заработать — украсть сложно! Поэтому предлагаем спуститься с небес на землю и присмотреться к «бюджетному» аналогу RC-F — младшей модели RC 200 t.

Фото: Вячеслав Василенко

Ну и что, что тут стоит 2-литровая «турбосвистелка» от кроссовера Lexus NX, зато благодаря новой прошивке «мозгов» 238 «лошадей» превратились в 245. Тоже, конечно, не суперкар, но заставить умываться завистников собственными слюнями вполне себе можно. Тем более, что внешность RC 200 t ничуть не хуже, чем у старшего брата.

Автомобиль действительно выглядит вызывающе и ярко — не в последнюю очередь благодаря хищному прищуру фар с интегрированным в них трехлистником диодных огней, резким граням кузова и стремительному силуэту. А рубиновый цвет с отливом так вообще вызывает оргазм, и в ряде случаев покруче, чем у Лены Берковой на пике славы во «взрослом» кино.

Фото: Вячеслав Василенко

Правда, эрекция прекращается мгновенно, как только усаживаешься в салон этого купе. Нет, машина не лишена обогрева руля и лобового стекла, камеры заднего вида и вентиляции кресел, но архитектура передней панели и центральной консоли — это прошлый век. Ладно, загнул. Перефразирую — дизайн интерьера и его материалы отделки — эдакий привет от «Тойоты» из 90-х.

Ну, правда: салон — да простят меня ваши бабочки в животе — банально не современен. Жесткий, будто изготовленный из переплавленных деталей Nokia 3310 пластик, требующие серьезного нажатия, а не легкого прикосновения кнопки и полное отсутствие эстетики в оформлении.

Впрочем, есть и приятные не только с визуальной точки зрения, но и по части эргономики вещи. Графический щиток приборов выглядит поистине классно, а главное — не перегружен и интуитивно понятен. Органично вписались по центру архаичной торпедо фирменные «лексусовские» часики. Интерфейс управления климат-контролем создан по аналогии с «бегущей строкой» — очень удобно, и отвлекаться от дороги в попытках попасть по курсору пальцем тут не придется, как это, например, происходит в «кадиллаках».

Фото: Вячеслав Василенко

Кто там говорил, что японцы не перенимают опыт у немецких автостроителей? Тогда объясните, почему «поворотники» и стеклоочистители в Lexus RC 200 t включаются так же без фиксации, как у MINI и BMW. Правда, столь же внятно реагировать на команды «рулевого» они пока не научились. Хотя какая разница: вы ведь все равно никому кроме себя водительское место не доверите. Привыкнете, а другие — не узнают.

На ходу купе оказалось не «по-тойотовски» зажигательным. Ладони об отточенный острый руль, конечно, не порежешь, но эмоции от упражнений с ним — гарантированы. Машина реагирует на требования драйвера мгновенно; в повороты ввинчивается, как по маслу; крены чрезмерной работы потовых желез не вызывают.

Фото: Вячеслав Василенко

Бесспорно, не последнюю роль играют в меру зажатая подвеска F Sport с регулируемой жесткостью амортизаторов и подруливающие задние колеса. Что примечательно, несмотря на агрессивный характер, автомобиль довольно комфортабельный. Кочки и ухабы российских направлений глотает на раз, лишь огрызаясь едва заметной вибрацией «баранки».

Возвращаясь же к динамическим возможностям RC 200 t стоит заметить, что восьмидиапазонный «автомат» умело контактирует с наддувным движком. В режиме Sport + этот тандем позволяет машине свою первую сотню с места выдавать за 7,5 секунд. Да, не 4,5 секунды, как RC-F, но во всяком случае и по цене он мгновенного обморока у обычного смертного не вызывает.

Впрочем, шибко бюджетной машину тоже не назвать — прайс-лист стартует с 3 900 000 рублей. По крайней мере обзавестись таким «Лексусом» уже можно, предложив на «Авито» если уж не квартиру, то хотя бы селезенку.

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14 июня 2017
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