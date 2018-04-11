Японцы сняли с производства Suzuki Jimny ради новых кроссоверов

Пока дилеры, в том числе и российские, будут пытаться реализовать остатки Jimny, на конвейер встанет внедорожник нового поколения. Его дебют намечен на конец этого года. Хорошо это или плохо, но японцы пообещали сильно не менять классический дизайн автомобиля. Главное, чтобы «проходимец» соответствовал современным трендам автомобилестроения, а также не оказался столь же кондовым и жестким, каким мы его знали все эти годы.

Кроме того, в Suzuki подтвердили появление на рынке рестайлинговой версии кроссовера Vitara, который обзавелся свеженькими бамперами, оптикой и решеткой радиатора.

А вот чего уж точно никак не ожидали поклонники марки, так это воскрешения популярного Grand Vitara. Новинку построят на новой платформе и оснастят целым букетом передовых технологий. Что ж, посмотрим: все три автомобиля обязательно приедут в Россию.