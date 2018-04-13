Mazda опровергла наличие проблем с тормозами у кроссоверов CX-5

О проведении новой отзывной кампании, охватывающей кроссоверы Mazda CX-5, стало известно вчера, 12 апреля. А сегодня выяснилось, что Росстандарт получил от российского офиса марки ошибочную информацию, и на самом деле на ремонт приглашаются владельцы седанов Mazda6.

Под сервисную акцию подпадают 20 030 японских «шестерок», реализованных отечественными дилерами в период с 2012 по 2015 год. Уточнить, требуется ли ремонт конкретному автомобилю, можно по идентификационному номеру (VIN) на сайте ведомства или по телефону у любого дилера.

Причиной проведения отзыва является проблема с механическим стояночным тормозом. Японцы выявили дефект чехла заднего суппорта, на котором из-за ненадлежащей герметичности может возникнуть коррозия. В худшем случае это чревато снижением эффективности тормозной системы.

«При необходимости будет проведена проверка валов привода стояночного тормоза на присутствие коррозии на определенном участке. В случае обнаружения коррозии будет произведена замена тормозных суппортов. В случае отсутствия коррозии будет произведена замена защитного чехла», — говорится в сообщении Росстандарта.