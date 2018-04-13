Автомобили мечты, которые в России никому не нужны

И какой же русский не любит быстрой езды? Как выясняется при ближайшем рассмотрении, практически любой. Врал, врал нам всем великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь. Переоценивал он стремление соотечественников к скорости, ох как переоценивал! Правда, можно привести несколько аргументов и в защиту нашего автовладельца. Ведь машины со спортивным имиджем — нет, не Ferrari-Lamborghini, а куда более дорожные модели — как правило весьма недешевы и, естественно, не могут пользоваться широкой популярностью. Кроме того, они абсолютно непрактичны. И это не добавляет им народной любви.

Что касается красоты и благородства линий, то тут оно ведь как — не выкладывая кругленькой суммы всегда можно полюбоваться на чужую машину. За это денег не берут. Портал «АвтоВзгляд» отобрал «чемпионов», чьи продажи в России не превысили за первый квартал 10 экземпляров.