Автомобили мечты, которые в России никому не нужны

В нашей стране с огромным подозрением относятся к электромобилям, пикапам и некоторым другим категориям личного автотранспорта. Понятно, что с нашей погодой пролетают также и кабриолеты. Однако есть еще один сегмент, который в принципе не пользуется спросом у отечественного покупателя. Это — спортивные автомобили и машины, пытающиеся притвориться таковыми.
И какой же русский не любит быстрой езды? Как выясняется при ближайшем рассмотрении, практически любой. Врал, врал нам всем великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь. Переоценивал он стремление соотечественников к скорости, ох как переоценивал! Правда, можно привести несколько аргументов и в защиту нашего автовладельца. Ведь машины со спортивным имиджем — нет, не Ferrari-Lamborghini, а куда более дорожные модели — как правило весьма недешевы и, естественно, не могут пользоваться широкой популярностью. Кроме того, они абсолютно непрактичны. И это не добавляет им народной любви.
Что касается красоты и благородства линий, то тут оно ведь как — не выкладывая кругленькой суммы всегда можно полюбоваться на чужую машину. За это денег не берут. Портал «АвтоВзгляд» отобрал «чемпионов», чьи продажи в России не превысили за первый квартал 10 экземпляров.
Один в поле не воин
Всего по одной штуке за весь первый квартал текущего года было продано целых три спортивных модели. Прежде всего, это Lexus GS-F. Ныне он представлен в России в одном-единственном варианте с 5-литровым V8 мощностью 477 л. с. Ну и цена соответственная — 6 445 000 рублей. Компанию ему составляет Chevrolet Corvette, самый слабенький моторчик у которого выдает 466 сил, а наиболее мощный — 659 «лошадок». Купить его можно минимум за 6 350 000 целковых. И третья невезучая — Audi R8, наделенная 610-сильным двигателем и ценой в 11 200 000 рублей.
Дважды два — четыре
Гордость модельного ряда Subaru, проданная тиражом два экземпляра — WRX STI только на вид кажется злым спорткаром. На самом деле, нрав у нее достаточно покладистый — каких-то 300 «лошадей» под капотом. И цена по сравнению с перечисленными выше умеренная — 3 429 900 «деревянных». Купе Infiniti Q60 оказалась в два раза популярнее, ее за январь-март купили четыре человека. У него 405-сильный V6 с двойным турбонаддувом и прайс, стартующий от 3 105 000 рублей. Ровно столько же почитателей нашлось у Jaguar F-Type. Эта машина может похвастаться двигателями с мощностью в диапазоне от 300 до 380 сил и ценой от 4 631 000 целковых.
Шесть проданных автомобилей может занести в свой актив Nissan GT-R. Это уж точно настоящий, бескомпромиссный спорткар. Кто не верит, пусть взглянет на мощность и прайс-лист. Числа 570 л. с. сил и 6 875 000 рублей способны убедить самого отъявленного скептика. Наши соотечественники также купили девять автомобилей Subaru WRX. Собственно, 268 «лошадок» — не бог весть какой «спорт», но посчитаем и его, поскольку так хочет производитель. И, наконец, родстер Mercedes-Benz SL. При мощности машины в 630 сил и цене 17 600 000 рублей даже удивительно, что за первый квартал нашлось целых девять пожелавших ее приобрести.
На этом наш обзор закончен, ибо остальные «спортивные» автомобили распроданы тиражами пусть не намного, но все-таки более 10 экземпляров.