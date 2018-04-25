Audi выпустила удлиненную модификацию кроссовера Q5

От обычного Q5 удлиненная модификация отличается размерами колесной базы — у нового кроссовера она увеличена на 88 мм. Разумеется, автомобиль несколько раздался и в габаритах. А вот объем его грузового отсека остался прежним. Багажник вмещает в себя не менее 550 литров поклажи, а со сложенными спинками кресел второго ряда — до 1 550 литров.

Созданный специально для Китая Q5L будет продаваться в двух модификациях с двухлитровыми турбомоторами мощностью 190 и 252 л. с., роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и системой полного привода. Кроссовер в топовой версии способен разогнаться до первой сотни всего за 6,7 секунды. Кстати сказать, комплектаций предусмотрено пять.

Известно, что новый Q5L встанет на конвейер совместного предприятия Audi и FAW в китайском городе Чанчунь. Правда, когда именно начнется производство — представители компании пока не сообщают. Да и не имеет это никакого значения для россиян, в общем-то. До нашей страны удлиненный «Ку пять» все равно не доберется.