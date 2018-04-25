В Россию едут два новых китайских кроссовера DFM

Ориентировочная премьера большого кроссовера DFM 580 состоится в сентябре. Возможно, на Московском автосалоне. Что касается паркетника АХ4, то его мы увидим в лучшем случае в конце года.

Обе новинки могут похвастать исчерпывающим набором опций, не по-китайски качественными материалами отделки и турбомоторами. В арсенале DFM 580 атмосферник объемом 1,8 литра и 1,5-литровый мотор с наддувом. Коробка передач — на выбор — шестискоростная «механика» или вариатор. Младшая модель комплектуется строго 1,4-литровым турбодвижком и роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.