В Россию едут два новых китайских кроссовера DFM

Фото: Вячеслав Василенко
Сертификацию для продаж в нашей стране проходят два новых кроссовера — семиместный DFM 580 и компактный АХ4. Об этом порталу «АвтоВзгляд» рассказал генеральный директор Dongfeng Motor в России г-н Ван Пэн.
Вячеслав Василенко

Ориентировочная премьера большого кроссовера DFM 580 состоится в сентябре. Возможно, на Московском автосалоне. Что касается паркетника АХ4, то его мы увидим в лучшем случае в конце года.

Обе новинки могут похвастать исчерпывающим набором опций, не по-китайски качественными материалами отделки и турбомоторами. В арсенале DFM 580 атмосферник объемом 1,8 литра и 1,5-литровый мотор с наддувом. Коробка передач — на выбор — шестискоростная «механика» или вариатор. Младшая модель комплектуется строго 1,4-литровым турбодвижком и роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, кроссоверы, китайские авто
25 апреля 2018
362
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы