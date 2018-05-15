Названы сроки премьеры нового купеобразного кроссовера Audi Q8

Новый купеобразный кроссовер Audi Q8 не раз попадал в объективы камер фотошпионов во время дорожных испытаний. Причем тестировали ингольштадцы будущий флагманский SUV не только в Европе, но и в России — ранее портал «АвтоВзгляд» публиковал снимки автомобиля, сделанные в Москве в районе ВДНХ. Экстерьер новинки давным-давно рассекречен, но «Ауди» продолжает «сохранять интригу», периодически являя миру тизерные изображения.

Известно, что Q8 построен на модульной платформе MLB, которая широко используется на машинах марок, входящих в концерн Volkswagen. Моторная гамма кроссовера будет представлена бензиновыми и дизельными турбодвигателями, в том числе мощной четырехлитровой V-образной «восьмеркой». Также в ассортимент силовых агрегатов включат гибридную установку, разработанную Audi совместно с Porsche.

Как сообщила порталу «АвтоВзгляд» руководитель по связям с общественностью Audi Russia Светлана Шаманова, продажи нового Q8 на нашем рынке начнутся во второй половине нынешнего года. Но вот когда состоится публичная премьера модели — до сих пор остается загадкой. По некоторым данным, кроссовер покажут уже в июне на специальном мероприятии.