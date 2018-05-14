Сезон отпусков: как активизировались автоподставщики

Фото: Геннадий Черкасов
Тема автомобильных подстав стара как мир, но пока есть доверчивые и не слишком опытные водители, будут и мошенники. Причем их схемы постоянно эволюционируют. Портал «АвтоВзгляд» расскажет о самых популярных разводах на проезжей части.
Марина Ведяшкина

Работа в паре

Вы едете по левому ряду, сзади начинает прижиматься торопыга, который явно намерен совершить обгон. Он мигает фарами, чтобы его пропустили вперед. Вы перестраиваетесь в правую полосу, чтобы гонщик мог успокоить свое эго, а там внезапно появляется машина, которой секунду назад не было. Причем приближается она явно с ускорением, чтобы наверняка произошло касание.

Формально вы виноваты — перестроились, не убедившись в безопасности маневра, и не предоставили преимущество автомобилю, который двигался в своей полосе или, при одновременном перестроении, перестраивался справа от вас. О чем русским по белому написано в п.8 ПДД.

Коробочка

Другая вариация этой же подставы — две машины зажимают жертву между собой в так называемую коробочку. Вы едете в среднем ряду, машина слева резко виляет в вашу сторону, вы пытаетесь увернуться и задеваете машину справа, которая «очень вовремя» оказалась рядом.

Кто виноват? Снова вы, ибо совершили небезопасный маневр, а машина справа просто ехала в своей полосе.

Фото: Геннадий Черкасов

Медвежья услуга

Собираетесь перестроиться? Машина в соседнем ряду притормаживает, чтобы пропустить, но как только вы переползаете в соседнюю полосу, эта самая машина внезапно ускоряется. В результате — боковое столкновение. Снова открываем ПДД и обращаемся к пункту 8.

Наждачка

Злоумышленники заранее повредили свой автомобиль наждачной бумагой или каким-нибудь колюще-режущим предметом. Например, левое крыло. А вам в пути вдруг что-то прилетает в правый борт. Это может быть картошка или бутылка — вариантов много. Вы останавливаетесь, подъезжает разгневанный водитель и говорит, что вы только что притерли его машину. И, кстати, уехали с места ДТП (п.2 ст.12.27 КоАП РФ). А это — лишение прав.

Пока вы разбираетесь с нервным тиком и нежданным аварийщиком, другой мошенник может для пущей солидности ободрать «наждачкой» и вашу машину. Бывает так, что на транспортное средство жертвы аферисты наносят повреждения заблаговременно, к примеру, на стоянке.

Фото: Кирилл Искольдский

Пешеход

Но подставы стоит ожидать не только от тех, кто на колесах. Пешеходы порой тоже хотят легких денег и бросаются под машину. Чаще всего это происходит на пешеходных переходах или парковках супермаркетов. Так, чтобы точно не получить серьезных травм, но при этом вина водителя была очевидна. Безлошадный может броситься на капот вашей машины, например, резко выскочив из-за другого авто, а может ударить по машине сзади и закричать, когда вы будете сдавать назад.

Что делать?

Необходимо спокойно делать все, что нужно при ДТП: выставляйте аварийный треугольник, включайте «аварийку», звоните в ГИБДД. Если есть ощущение, что это подстава, при звонке в полицию так и скажите. Зафиксируйте регистрационные знаки машины, чей водитель хочет получить от вас денег. Еще полезно будет найти свидетелей. И, кстати, регистратор может стать неплохим оберегом от подобных хитрецов.

Чего делать категорически нельзя!

Ни в коем случае не передавайте неизвестным свои документы и деньги. Лучше всего вообще не идти с ними на контакт, хотя мошенники — мастера запугивания и убеждения. Даже если очень спешите, не поддавайтесь, ждите ГИБДД. Как правило, преступники уезжают восвояси, чтобы не попасть в поле зрения полицейских.

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14 мая 2018
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