Сезон отпусков: как активизировались автоподставщики

Работа в паре

Вы едете по левому ряду, сзади начинает прижиматься торопыга, который явно намерен совершить обгон. Он мигает фарами, чтобы его пропустили вперед. Вы перестраиваетесь в правую полосу, чтобы гонщик мог успокоить свое эго, а там внезапно появляется машина, которой секунду назад не было. Причем приближается она явно с ускорением, чтобы наверняка произошло касание.

Формально вы виноваты — перестроились, не убедившись в безопасности маневра, и не предоставили преимущество автомобилю, который двигался в своей полосе или, при одновременном перестроении, перестраивался справа от вас. О чем русским по белому написано в п.8 ПДД.

Коробочка

Другая вариация этой же подставы — две машины зажимают жертву между собой в так называемую коробочку. Вы едете в среднем ряду, машина слева резко виляет в вашу сторону, вы пытаетесь увернуться и задеваете машину справа, которая «очень вовремя» оказалась рядом.

Кто виноват? Снова вы, ибо совершили небезопасный маневр, а машина справа просто ехала в своей полосе.