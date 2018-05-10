Обновленный Hyundai Elantra замечен на тестах

Зарубежные СМИ опубликовали несколько фотографий рестайлингового седана Hyundai Elantra, замеченного во время дорожных испытаний в Южной Корее. Предполагается, что премьера посвежевшей модели может состояться уже летом.
Компания Hyundai тестирует в Южной Корее обновленный седан Avante, продающийся в России под названием Elantra. Машину, ориентированную на внутренний авторынок, автостроитель представит уже летом. Вероятно, тогда же она поступит и в продажу. А вот когда пережившая рестайлинг «Элантра» доберется до России — пока не понятно.
Судя по опубликованным фотографиям, посвежевшая четырехдверка обзаведется видоизмененной оптикой. Кроме того, кажется, она получит иную радиаторную решетку и подретушированные бамперы. Так ли это в самом деле — сказать пока сложно, поскольку автомобиль, пойманный в объектив, тщательно закамуфлирован, да и качество самих снимков оставляет желать лучшего.
Фотошпионам удалось запечатлеть и салон рестайлинговой Elantra. Интересно, что корейцы переработали интерьер основательно. Центральная консоль, похоже, больше не повернута к водителю, как у нынешней версии. Также мы видим перелицованный блок управления климатической установкой, увеличившийся тачпад мультимедиа-комплекса, который теперь торчит из торпедо, и новое рулевое колесо.
По предварительным данным, в моторную гамму модели для Южной Кореи войдут 1,6-литровые бензиновые двигатели мощностью 123 и 204 л. с., а также 136-сильный «дизель» объемом 1,6 литра. С ними будут трудиться шестиступенчатые «механика» и «автомат» и семидиапазонный «робот». С какими агрегатами «Элантра» приедет в Россию — говорить пока преждевременно.
Напомним, нынешняя версия седана продается в нашей стране в двух модификациях с 128- и 150-сильными двигателями. На сегодняшний день ценник на автомобиль варьируется в диапазоне от 979 000 до 1 260 000 рублей.