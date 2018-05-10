Обновленный Hyundai Elantra замечен на тестах

Компания Hyundai тестирует в Южной Корее обновленный седан Avante, продающийся в России под названием Elantra. Машину, ориентированную на внутренний авторынок, автостроитель представит уже летом. Вероятно, тогда же она поступит и в продажу. А вот когда пережившая рестайлинг «Элантра» доберется до России — пока не понятно.

Судя по опубликованным фотографиям, посвежевшая четырехдверка обзаведется видоизмененной оптикой. Кроме того, кажется, она получит иную радиаторную решетку и подретушированные бамперы. Так ли это в самом деле — сказать пока сложно, поскольку автомобиль, пойманный в объектив, тщательно закамуфлирован, да и качество самих снимков оставляет желать лучшего.