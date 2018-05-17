Hyundai выпустит новый спортивный кроссовер

Фото: www.autoexpress.co.uk
Компания Hyundai расширит ассортимент модификаций кроссовера Kona за счет новой «заряженной» версии. Автомобиль, который предположительно получит название Kona N, дебютирует не раньше 2020 года.
Виктория Базылева

По данным издания Auto Express, тестовые испытания нового Hyundai Kona N вот-вот начнутся. Корейцы уже подготовили прототип кроссовера с совершенно новой тормозной системой, усовершенствованной подвеской и перенастроенным рулевым управлением.

Под капотом машины, как ожидается, «поселится» двухлитровый турбомотор, позаимствованный у хот-хетча i30 N. Мощность этого двигателя составляет 250 л. с., но для кроссовера его, вероятно, форсируют. Впрочем, не исключено, что Kona N получит совершенно другой агрегат.

Напомним, что в Европе Hyundai Kona, дебютировавший прошлым летом, уже давно продается. Выводить же эту модель на российский рынок корейцы пока не планируют. Да и зачем? Ведь есть локальный продукт — Creta, которая является бестселлером марки, а заодно и самым востребованным кроссовером в нашей стране в принципе.

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17 мая 2018
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