Hyundai выпустит новый спортивный кроссовер

По данным издания Auto Express, тестовые испытания нового Hyundai Kona N вот-вот начнутся. Корейцы уже подготовили прототип кроссовера с совершенно новой тормозной системой, усовершенствованной подвеской и перенастроенным рулевым управлением.

Под капотом машины, как ожидается, «поселится» двухлитровый турбомотор, позаимствованный у хот-хетча i30 N. Мощность этого двигателя составляет 250 л. с., но для кроссовера его, вероятно, форсируют. Впрочем, не исключено, что Kona N получит совершенно другой агрегат.

Напомним, что в Европе Hyundai Kona, дебютировавший прошлым летом, уже давно продается. Выводить же эту модель на российский рынок корейцы пока не планируют. Да и зачем? Ведь есть локальный продукт — Creta, которая является бестселлером марки, а заодно и самым востребованным кроссовером в нашей стране в принципе.