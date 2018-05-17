Названы самые надежные и самые проблемные подержанные кроссоверы

Эксперты рынка подержанного легкового транспорта России проанализировали техническое состояние внушительного количества продающихся сейчас кроссоверов с пробегом и составили рейтинг 25 наиболее надежных машин такого класса. Было проанализировано состояние автомобилей, достигших возраста в 3—4 года. На этом этапе жизненного цикла транспортное средство обычно переходит ко второму владельцу. Такой кроссовер считается, с одной стороны, достаточно дорогой покупкой, а с другой — наименее проблемной подержанной машиной, поскольку все еще находятся в отличной технической форме. В рейтинге участвовали кроссоверы рыночной стоимостью 800 000 – 1 200 000 рублей.

В него попали авто (каждое из которых исследуется по 500 параметрам), осмотренные специалистами CarPrice с начала 2018 года. Полученные данные систематизируются, а автомобилю присваивается определенный балл по каждому из четырех показателей: «Кузов», «Салон», «Техническое состояние» и «Сопутствующие факторы». Суммарно каждый экземпляр может набрать 20 баллов, это означает, что он находится в идеальном состоянии.