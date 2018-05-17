Названы самые надежные и самые проблемные подержанные кроссоверы

Кроссоверы уже много лет подряд лидируют по продажам как на российском рынке новых машин, так и в сегменте «с пробегом». Рейтинг надежности последних — один из главных ориентиров для покупки такого авто на «вторичке».
Эксперты рынка подержанного легкового транспорта России проанализировали техническое состояние внушительного количества продающихся сейчас кроссоверов с пробегом и составили рейтинг 25 наиболее надежных машин такого класса. Было проанализировано состояние автомобилей, достигших возраста в 3—4 года. На этом этапе жизненного цикла транспортное средство обычно переходит ко второму владельцу. Такой кроссовер считается, с одной стороны, достаточно дорогой покупкой, а с другой — наименее проблемной подержанной машиной, поскольку все еще находятся в отличной технической форме. В рейтинге участвовали кроссоверы рыночной стоимостью 800 000 – 1 200 000 рублей.
В него попали авто (каждое из которых исследуется по 500 параметрам), осмотренные специалистами CarPrice с начала 2018 года. Полученные данные систематизируются, а автомобилю присваивается определенный балл по каждому из четырех показателей: «Кузов», «Салон», «Техническое состояние» и «Сопутствующие факторы». Суммарно каждый экземпляр может набрать 20 баллов, это означает, что он находится в идеальном состоянии.
По окончании подсчетов оказалось, что наименьшее количество проблем второму владельцу принесет рестайлинговый KIA Sportage третьего поколения. Этот лидер рейтинга набрал 13,47 баллов. По всем параметрам (техническое состояние, кузов и салон) он обгоняет конкурентов. Но его ближайшие кроссоверы-соперники отстают минимально. Так, обладатель второго места Nissan Qashqai второго поколения получил 13,37 баллов. Занявший третье место Ford Kuga второго поколения — 13,35 баллов.
Оказавшийся на четвертой строчке ТОП надежности кроссоверов в России Nissan X-Trail третьего поколения может похвастаться 13,28 баллами. И замыкает пятерку лучших подержанных полноприводных легковушек Audi Q3 первого поколения с 13,11-ю баллами.
Заметим, что Toyota RAV4 четвертой генерации оказался единственным представителем этого японского бренда, сумевшим войти в ТОП-25 лучших подержанных кроссоверов России. При этом он наверняка пошатнул искреннюю веру поклонников марки в железобетонную надежность ее машин, не сумев подняться выше 12-го места рейтинга. Последнее место в ТОП подержанных SUV занял рестайлинговый Mercedes-Benz GLK-klasse первого поколения (X204) с 11,83 баллами. Он немного уступил Hyundai Santa Fe третьего поколения и Ford Explorer пятого поколения, которые набрали по 12,3 балла.