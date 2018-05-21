В Румынии представили гусеничный Renault Duster

На BSDA-2018 компания ACF Track представила публике популярный кроссовер Dacia Duster в новой версии — на гусеничной тяге. По словам руководителя фирмы Пьера Лавивье, этот автомобиль уникален, поскольку его можно использовать в сельском хозяйстве, гостиничном бизнесе и даже в медицине — в качестве машины скорой помощи.

Чтобы переоборудовать Duster в гусеничный вездеход, требуется 60 минут и кругленькая сумма денег в размере 10 700 евро, что по текущему курсу эквивалентно 780 000 рублей. В эту стоимость, по словам Лавивье, входят работы и все необходимые запчасти. К слову сказать, в Румынии новенький «Дастер» продается почти по той же цене — прайс на кроссовер начинается от 12 450 евро.

Желающим установить гусеничное оборудование на Duster следует знать о том, что скорость усовершенствованного автомобиля, разумеется, будет гораздо ниже, чем заводского. Кроме того, сложные механизмы требуют особого обслуживания и не могут похвастать таким же ресурсом, как обычные колеса.