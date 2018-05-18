Как определить, что перед тобой битое авто

kuzovnoy-remont-rf.ru
Чтобы не купить проблемную подержанную машину следует ее комплексно продиагностировать в автосервисе. Массу денег на проведение таких мероприятий в процессе выбора машины можно сэкономить, если умеешь с ходу отсеивать восстановленные после аварий авто.
Максим Строкер

Понять, что перед тобой битое в прошлом авто поможет внимание к ряду характерных нюансов, свидетельствующих об имевшем место в прошлом кузовном ремонте.

Например, мы видим, что у машины с пробегом в районе 100 000 км лакокрасочное покрытие передней части капота, бампера и крыльев находятся в идеальном состоянии. Почти наверняка их красили, поскольку даже при самой бережной эксплуатации на краске тут неизбежно появляются сколы и микроцарапины от песка и мелких камешков, летящих из-под колес прочего транспорта. С этой точки зрения стоит присмотреться и к состоянию порогов. На них со временем неизбежно появляются царапины и потертости. Если их нет — это повод насторожиться. А уж если они есть, но только с одной стороны машины, то можно смело спрашивать продавца авто о причинах перекраски этого элемента кузова.

Про зазоры между панелями кузова можно особо не распространяться — пожалуй, уже все знают, что они должны быть равномерными и одинаковыми по ширине между аналогичными деталями. Если двери заедают или нечетко закрываются, это также повод заподозрить в прошлом изучаемого экземпляра аварийный эпизод.

Особое внимание стоит уделять крепежным элементам — всевозможным болтам, гайкам, пластиковым пистонам и тому подобному. Если на одной стороне машины болт крепления того же капота или крышки багажника окрашен, а на другой нет — наверняка в прошлом имел место серьезный кузовной ремонт.

Нестандартный пистон, неплотно закрепленная обшивка салона — так же повод усомниться в беспроблемном прошлом исследуемого экземпляра. Раз речь зашла о салоне, то при обследовании его и недр багажного отсека рекомендуется обязательно заглядывать за резиновые и пластиковые элементы, прикрывающие изнутри металл кузова. Если на них попадаются следы краски — машина однозначно побывала в руках ремонтников.

Не менее важно при осмотре элементов кузова изнутри обращать внимание на особености их сварки. Автозаводы, как правило, применяют сейчас точечную сварку. Если видите непрерывный шов, а не точки сварки — это улика, доказывающая, что машина подвергалась кузовному ремонту. Полезно также сравнивать вид сварных соединений на аналогичных элементах кузова, расположенных на зеркально на разных сторонах машины. У не битой машины, они выглядят практически одинаково. Но если качество сварки или просто вид соединений явно разнятся, это свидетельствует о ремонте в прошлом. А значит и о предшествовавшей ему аварии. Вообще, сравнение состояние любых аналогичных элементов правой и левой части кузова зачастую дает много пищи для размышлений.

Опытные покупатели подержанных авто очень часто первым делом осматривают горловину бензобака машины-кандидата. Дело в том, что при кузовном ремонте для удобства подбора цвета нового лакокрасочного покрытия очень часто демонтируется лючок бензобака. Если он установлен с помощью «не родных» заклепок или его болты крепления повреждены, либо они явно не стандартные, можно с уверенностью говорить, что машину или ее часть наверняка красили.

авария, ремонт, продать машину, купить машину
18 мая 2018
65
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы