Как определить, что перед тобой битое авто

Понять, что перед тобой битое в прошлом авто поможет внимание к ряду характерных нюансов, свидетельствующих об имевшем место в прошлом кузовном ремонте.

Например, мы видим, что у машины с пробегом в районе 100 000 км лакокрасочное покрытие передней части капота, бампера и крыльев находятся в идеальном состоянии. Почти наверняка их красили, поскольку даже при самой бережной эксплуатации на краске тут неизбежно появляются сколы и микроцарапины от песка и мелких камешков, летящих из-под колес прочего транспорта. С этой точки зрения стоит присмотреться и к состоянию порогов. На них со временем неизбежно появляются царапины и потертости. Если их нет — это повод насторожиться. А уж если они есть, но только с одной стороны машины, то можно смело спрашивать продавца авто о причинах перекраски этого элемента кузова.

Про зазоры между панелями кузова можно особо не распространяться — пожалуй, уже все знают, что они должны быть равномерными и одинаковыми по ширине между аналогичными деталями. Если двери заедают или нечетко закрываются, это также повод заподозрить в прошлом изучаемого экземпляра аварийный эпизод.

Особое внимание стоит уделять крепежным элементам — всевозможным болтам, гайкам, пластиковым пистонам и тому подобному. Если на одной стороне машины болт крепления того же капота или крышки багажника окрашен, а на другой нет — наверняка в прошлом имел место серьезный кузовной ремонт.