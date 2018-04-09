Как можно нечаянно «убить» мотор, заменив масло весной

Интернет сейчас пестрит авторитетными рекомендациями непонятных «экспертов», уверяющих, что следует плевать на рекомендации автопроизводителей и менять масло в моторе машины не менее одного раза в год. А если авто постояло в течении зимы какое-то время на приколе, то по весне масло просто необходимо сменить, а то двигатель чуть ли не мгновенно даст дуба. Среди людей, эксплуатирующих легковушки «б. у.», преобладают граждане, не склонные верить во всякие глупости. Однако и экспериментаторов, готовых следовать «рецептам из интернета», хоть отбавляй.

Основная цель технических потуг таких автовладельцев — добиться повышенной мощности от уже не нового двигателя без каких-либо существенных затрат. При этом гражданин, как правило, пребывает в уверенности, что от его экспериментов машине будет только лучше. Поэтому наступление весны становится для целой категории автомобилистов отличным поводом поэкспериментировать с мотором путем подбора «более хорошего масла».

Самый безобидный вариант из этой серии — переход на масло с аналогичными вязкостными параметрами, но от другого масляного бренда. Как правило, происходит это по простейшей «технологии». Старое масло сливают, а новое, «более другое», заливают. И все. После этого пытливый владелец начинает рассказывать всем и каждому «в интернете», как резво его машина поехала на обновке, как «зашептал» мотор и т. п.