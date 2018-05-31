Дизельный Toyota RAV4 снимают с производства

В конце минувшего года Toyota прекратила производство дизельной версии Auris. Теперь же на свалку истории отправился RAV4 на тяжелом топливе. Стоит, правда, оговориться, что к российскому авторынку это не имеет никакого отношения, только к британскому. К тому же в нашей стране кроссовер с двухлитровым «дизелем» и не продавался — у нас представлена модификация с 150-сильными двигателем объемом 2,2 литра.

По словам представителей британского офиса Toyota, на складах официальных дилеров еще есть дизельные RAV4, причем не мало. Этих автомобилей должно хватить тем, кто горит желанием обзавестись кроссовером именно в этой версии. Хотя, как отметили в пресс-службе, за последнее время ни одного заказа на такую машину продавцы не оформили. Местные покупатели, выбирающие «Рафик», предпочитают бензиновые и гибридные SUV.

Напомним, в нашей стране кроссовер RAV4 продается в трех модификациях с 2,0- и 2,5-литровыми бензиновыми моторами мощностью 146 и 180 л. с. и, как уже было сказано, 150-сильным «дизелем» объемом 2,2 литра. Цены на самую популярную «Тойоту» в России стартуют с отметки в 1 493 000 рублей.