Названы российские регионы, лидирующие по продажам премиальных авто

Новый премиальный автомобиль могут себе позволить далеко не все. А те, кому такие покупки все же по карману, по большей части обитают в Москве. Потому ничуть не удивительно, что треть представительских машин — а именно 15 230 единиц — в январе-апреле была реализована именно в столице.

На второй строчке рейтинга регионов, где лучше всего продаются автомобили премиум-класса, расположился Санкт-Петербург. Жители Северной Пальмиры, по данным агентства «Автостат», приобрели за первые четыре месяца 4950 машин. Замыкает лидерскую тройку, как можно догадаться, Московская область — подмосковные дилеры «пристроили» 4460 авто.

В пределах ТОП-5 оказались Краснодарский край и Татарстан — автопарки этих регионов пополнили 2080 и 1250 автомобилей премиальных брендов. Следом идут Свердловская (1010 шт.), Ростовская (945 шт.) и Самарская области (785 шт.). Также в первую десятку вошли Нижегородская (705 шт.) и Челябинская области (670 шт.).