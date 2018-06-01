Названы сроки появления нового кроссовера Jeep

Компания Jeep представила новую стратегию развития марки на ближайшие пять лет. К 2023 году автостроитель планирует выпустить четыре автомобиля на полностью электрической тяге и десять гибридов. Но куда интереснее тот факт, что в скором времени свет увидят пикап Wrangler, внедорожник Grand Wagoner и новейший маленький кроссовер, название которого пока не раскрывается.

Разумеется, вдаваться в подробности о новинке Майк Мэнли не стал. Он лишь отметил, что по габаритам этот кроссовер будет компактнее, нежели Renegade. На какие рынки ориентирована машина — тоже неизвестно. Единственное, по словам руководителя бренда, скорее всего, авто не достанется китайцам. Поскольку жители Поднебесной, выбирая небольшой SUV, отдают предпочтения моделям местных марок.

Напомним, ранее Майк Мэнли говорил, что концепт нового кроссовера Jeep презентует уже в этом году. По предварительной информации, в основу автомобиля ляжет та же модульная платформа, на которой построены FIAT 500 и Panda. Что ж, посмотрим.