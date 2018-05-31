Пять водительских страхов, о которых стыдно рассказывать

Чем дольше реальный водительский стаж у человека, тем, как правило, он сильнее осознает, что езда на автомобиле, на самом деле, занятие крайне небезопасное. Реальных смертельных ловушек на дороге хватает, но огромному числу шоферов этого мало и они дополняют их список иррациональными страхами.
Один из самых безобидных водительских страхов — боязнь опередить двигающийся по дороге экипаж ДПС. Даже если для этого не требуется нарушать ПДД. А вдруг они (полицейские в машине) обратят на меня внимание и остановят?! С одной стороны, какие к тебе претензии могут быть, если ни одна статья КоАП к тебе не применима? Но с другой — куда деть десятилетиями создававшийся образ сотрудника ГИБДД, как существа жадного до водительских денег, способного на любую «подставу» ради этой цели. От «генетической памяти» так просто не избавиться.
Огромное число автовладельцев ну очень не любит и опасается ситуаций, когда на перекрестке движением управляет не светофор, в живой человек — регулировщик. Явление это достаточно редкое, экзамен «на права» был очень давно, а потому что обозначают эти странные телодвижения господина полицейского на перекрестке точно неизвестно… Отсюда — боязнь не понять команд регулировщика и сделать что-нибудь не так, нарушив тем самым ПДД и нарвавшись на штраф. К тому же, чисто теоретически, невыполнение указаний регулировщика можно подогнать под «невыполнение законных требований сотрудника полиции». А за это полагается до 15 суток административного ареста.
Очень многих автовладельцев изрядно напрягают новые многоуровневые развязки. Особенно если по ним можно случайно попасть на платное шоссе.
Запутаться в указателях и транспарантах и заехать совсем не туда куда нужно, в подобных местах с непривычки — плевое дело. Водители боятся попасть в такую ситуацию, и стараются объезжать подобные дорожные сооружения — чтобы не подвергать лишний раз свою самооценку столь серьезному испытанию.
Достаточно распространенная нелюбовь к езде по загородным дорогам ночью, не самом деле, имеет под собой вполне объективную основу. Видимость в темное время суток гораздо ниже. Того и гляди, влетишь колесами в ямищу или собьешь пьяное тело, решившее погулять в полночь по асфальту. А уж если с темной обочины под колеса сиганет лось, то и и до смертельного ДТП — рукой подать. Страх страхом, но иногда от ночной поездке по темной трассе ну никак не отвертеться. Тут рецепт один — пристроиться за дальнобойным тягачом и «пилить» за ним до освещенного участка: он большой и тяжелый, прикроет в случае чего.
Отдельного упоминания заслуживают страхи садиться за руль машины без «иконостаса на торпеде», крестика на зеркале заднего вида и тому подобных атрибутов культа. Верующих в защиту таких амулетов не смущает даже обилие видеороликов в интернете, в которых машины с подобной атрибутикой точно также попадают в ДТП, как и все прочие.