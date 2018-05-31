Пять водительских страхов, о которых стыдно рассказывать

Один из самых безобидных водительских страхов — боязнь опередить двигающийся по дороге экипаж ДПС. Даже если для этого не требуется нарушать ПДД. А вдруг они (полицейские в машине) обратят на меня внимание и остановят?! С одной стороны, какие к тебе претензии могут быть, если ни одна статья КоАП к тебе не применима? Но с другой — куда деть десятилетиями создававшийся образ сотрудника ГИБДД, как существа жадного до водительских денег, способного на любую «подставу» ради этой цели. От «генетической памяти» так просто не избавиться.

Огромное число автовладельцев ну очень не любит и опасается ситуаций, когда на перекрестке движением управляет не светофор, в живой человек — регулировщик. Явление это достаточно редкое, экзамен «на права» был очень давно, а потому что обозначают эти странные телодвижения господина полицейского на перекрестке точно неизвестно… Отсюда — боязнь не понять команд регулировщика и сделать что-нибудь не так, нарушив тем самым ПДД и нарвавшись на штраф. К тому же, чисто теоретически, невыполнение указаний регулировщика можно подогнать под «невыполнение законных требований сотрудника полиции». А за это полагается до 15 суток административного ареста.

Очень многих автовладельцев изрядно напрягают новые многоуровневые развязки. Особенно если по ним можно случайно попасть на платное шоссе.