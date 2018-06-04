Объявлена дата премьеры обновленного Jeep Renegade

Компания Jeep объявила дату премьеры пережившего рестайлинг Renegade: модель дебютирует уже 6 июня. Первыми обновленный кроссовер получат европейцы, поскольку именно у них эта модель пользуется наибольшим спросом. Когда же новинка доберется до нашей страны — пока неизвестно.

Накануне представили Jeep обнародовали фотографию перелицованного фонаря посвежевшего Renegade. Судя по снимку, оптика сохранила свой уникальный X-образный стиль, однако стала более современной. Помимо световых приборов, американцы обновили радиаторную решетку, бамперы и противотуманки, которые переместились ближе к центру.

Компания Jeep не только опубликовала дразнилку в виде фотографии, но и раскрыла некоторые подробности о машине. В частности, представители марки сообщили, что рестайлинговый Renegade получит новые двигатели. Кроссовер будет оснащаться бензиновыми 1,0- и 1,3-литровыми моторами в 120, 150 и 180 сил. Появление дизельной модификации пока под вопросом.

Напомним, что на сегодняшний день Jeep Renegade продается в России с бензиновыми агрегатами мощностью 110, 140, 170 и 175 л. с., механической, автоматической и роботизированной коробками передач. Стартовая цена самого совершенного компактного «Джипа» — как его называют сами американцы — составляет 1 325 000 рублей.