Лишат ли водителя прав за просроченные штрафы

Многие автолюбители систематически забывают вовремя платить штрафы за нарушение ПДД. Нередко долги растут и складываются в огромные и порой неподъемные суммы. Но даже один неоплаченный штраф является основательным поводом для беспокойства. Чем в этом случае рискует водитель, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Для оплаты штрафов, выписанных сотрудником ГИБДД на месте нарушения, водителю отводится 70 дней с того момента, как ему вручили копию Постановления об административном правонарушении. Закон дает десять дней на возможность обжалования штрафа, и последующие 60 отводится на его погашение. В обратном случае Постановление переходит в статус просроченного. Не забудьте, что в течение двадцати дней с даты этого документа гражданин имеет право заплатить половину от суммы штрафа.
Письма счастья
В случае с Постановлением об административном правонарушении, сделанном на основании записи средств видеофиксации, 70 дней отсчитывается не с даты документа, а с момента получения «письма счастья». Однако это не касается возможности оплаты штрафа со скидкой — льготные двадцать суток в любом случае стартуют со дня оформления штрафа. Так что, если вам его вручили на двадцать первый день, то сэкономить не получится.
Ответственность за неуплату
В случае просрочки Административный кодекс (статья 20.25) предписывает три варианта исхода событий: сумма штрафа удваивается, виновного арестовывают на 15 суток, либо он привлекается на 50 часов обязательных работ. Чаще всего дело обходится штрафом, который назначает суд в присутствии должника. Самое неприятное, что задержать и доставить его туда для вынесения процессуального решения имеет право любой сотрудник ДПС. Автомобиль при этом отправят на спецстоянку. «Пробить» гражданина по базе ГИБДД и установить наличие неоплаченных штрафов инспектору не составит труда.
Принудительное взыскание
Должник будет отмечен в черном списке базы данных судебных приставов, как гражданин, на которого распространяется административный механизм принудительного взыскания. Не исключено, что об этом он узнает в бухгалтерии своего работодателя, потому что обычно туда отправляется Постановление и судебное решение об удержании из заработной платы суммы штрафа с учетом исполнительского сбора. Кроме того, без согласия должника исполнительные органы могут списать необходимую сумму для погашения штрафа с его банковского счета. А за долги, суммарно превышающие 10 000 рублей, виновнику грозит приостановление действия водительского удостоверения и запрет на выезд из страны.
Срок давности
Если с вами не случилось перечисленных неприятностей в течение двух лет с даты Постановления об административном правонарушении, вы может облегченно вздохнуть, потому что ваш долг аннулируется. Следует учитывать, что при обжаловании штрафа отсчет срока давности начинается с момента последнего Постановления суда.