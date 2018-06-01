Лишат ли водителя прав за просроченные штрафы

Ответственность за неуплату

В случае просрочки Административный кодекс (статья 20.25) предписывает три варианта исхода событий: сумма штрафа удваивается, виновного арестовывают на 15 суток, либо он привлекается на 50 часов обязательных работ. Чаще всего дело обходится штрафом, который назначает суд в присутствии должника. Самое неприятное, что задержать и доставить его туда для вынесения процессуального решения имеет право любой сотрудник ДПС. Автомобиль при этом отправят на спецстоянку. «Пробить» гражданина по базе ГИБДД и установить наличие неоплаченных штрафов инспектору не составит труда.

Принудительное взыскание

Должник будет отмечен в черном списке базы данных судебных приставов, как гражданин, на которого распространяется административный механизм принудительного взыскания. Не исключено, что об этом он узнает в бухгалтерии своего работодателя, потому что обычно туда отправляется Постановление и судебное решение об удержании из заработной платы суммы штрафа с учетом исполнительского сбора. Кроме того, без согласия должника исполнительные органы могут списать необходимую сумму для погашения штрафа с его банковского счета. А за долги, суммарно превышающие 10 000 рублей, виновнику грозит приостановление действия водительского удостоверения и запрет на выезд из страны.

Срок давности

Если с вами не случилось перечисленных неприятностей в течение двух лет с даты Постановления об административном правонарушении, вы может облегченно вздохнуть, потому что ваш долг аннулируется. Следует учитывать, что при обжаловании штрафа отсчет срока давности начинается с момента последнего Постановления суда.