Dongfeng опубликовал фото обновленного AX7

Dongfeng AX7 2019-го модельного года обзавелся новыми бамперами, другой решеткой радиатора, видоизмененными фарами на светодиодах, по-иному оформленной кормой и оригинальными легкосплавными колесами.

Автомобиль будет оснащаться турбированными моторами объемом 1,4 и 1,6 литра мощностью 143 и 167 л. с. соответственно. В качестве трансмисии предложат шестиступенчатую «механику» или шестидиапазонный «робот» с двойным сцеплением.

А пока на россйском рынке доступен дорестайлинговый кроссовер со стартовым ценником в 1 079 000 рублей. У нас он продается в переднеприводном варианте с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 140 л. с, который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или шестискоростным «автоматом». Когда в Россию приедет обновленная версия, пока неизвестно.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», силовая линейка китайской марки Dongfeng в ближайшие три года пополнится пятнадцатью новыми моделями.