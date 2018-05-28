Dongfeng выпустит 15 новых моделей

Линейка китайской марки Dongfeng в ближайшие три года пополнится пятнадцатью новыми моделями. Об этом представители компании сообщили на международной конференции в Пекине, на которой побывал и корреспондент портала «АвтоВзгляд».
На мероприятии Drive Your Dream присутствовали свыше 100 партнеров Dongfeng из тридцати различных стран и, конечно, руководители компании. На конференции китайцы представили новую стратегию развития марки на ближайшие несколько лет — D139. Название для нее выбрано не случайно — это вовсе не рандомный набор символов, как может показаться на первый взгляд.
Буква D означает Dongfeng, цифра 1 — «единый принцип». Под тройкой подразумеваются три ключевые цели — «качество, разумность и гармония», а под девяткой — планы. К 2020 году автостроитель намерен нарастить продажи до 150 000 единиц за границей, расширить дилерскую сеть до 850 автосалонов, а также выйти на автомобильные рынки Европы и Соединенных Штатов.
Интересно, что в ближайшие три года Dongfeng также запустит в серию пятнадцать совершенно новых моделей. Уже до конца 2018-го свет увидят минивэны S500 и Glory 370, кроссовер Glory 580, пикап Ruiqi и несколько внедорожников. А в 2019-м китайцы начнут производство электрокаров и «других автомобилей». Каких именно — представители марки пока не говорят.
Учитывая тот факт, что российский рынок является для Dongfeng одним из приоритетных, можно с уверенностью предположить, что большинство из этих новинок рано или поздно приедет и к нам. Кстати сказать, совсем скоро в шоу-румы отечественных дилеров поступит новый кроссовер AX4, который уже побывал на тестах портала «АвтоВзгляд» (посмотреть материал можно здесь).