Dongfeng выпустит 15 новых моделей

На мероприятии Drive Your Dream присутствовали свыше 100 партнеров Dongfeng из тридцати различных стран и, конечно, руководители компании. На конференции китайцы представили новую стратегию развития марки на ближайшие несколько лет — D139. Название для нее выбрано не случайно — это вовсе не рандомный набор символов, как может показаться на первый взгляд.

Буква D означает Dongfeng, цифра 1 — «единый принцип». Под тройкой подразумеваются три ключевые цели — «качество, разумность и гармония», а под девяткой — планы. К 2020 году автостроитель намерен нарастить продажи до 150 000 единиц за границей, расширить дилерскую сеть до 850 автосалонов, а также выйти на автомобильные рынки Европы и Соединенных Штатов.