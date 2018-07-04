В России стартовал прием заказов на новую версию Volvo XC90

Теперь россияне могут заказать Volvo XC90 T8 Twin Engine, заряженный гибридной силовой установкой мощностью 407 л. с. и аккумулятором, который подзаряжается от обычной электросети.

Гибридная система включает 2,0-литровую бензиновую турбочетверку семейства Drive-E мощностью 320 л. с. и 87-сильный электромотор, работающий от литий-ионной батареи. При суммарной мощности 407 л. с. максимальный крутящий момент составляет 640 Нм. Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 6 секунд, а средний расход топлива — 2,5 л на 100 км.

Цены на новую модификацию шведского кроссовера варьируются в диапазоне от 5 469 000 до 6 010 000 рублей. Поставки первых XC90 T8 Twin Engine на российский рынок Volvo запланированы на сентябрь. На первых порах продажу и обслуживание гибридных версий будут осуществлять пять дилеров Volvo Cars в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске.

Напомним, что не так давно шведский производитель официально представил в США седан Volvo S60 последнего поколения.