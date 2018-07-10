Volkswagen наладил производство нового кроссовера

Volkswagen Tyron создан по мотивам прототипа Advanced Mid-Size SUV, которого немцы представили на Пекинском автосалоне в марте этого года. В модельном ряду новинка займет нишу между Volkswagen Tiguan L и Teramont.

В силовую линейку входит бензиновый 2,0-литровый мотор в двух вариантах мощности — 186 или 220 л. с., который работает в паре с семиступенчатым роботом DSG с двойным сцеплением. Модель предлагается на выбор с полным или передним приводом.

Продажи Volkswagen Tyron в Китае ожидаются ближайшей осенью. Модель ориентирована на авторынок Поднебесной, и ее появление в других странах маловероятно. Портал «АвтоВзгляд» уже писал об испытаниях этого пятиместного кроссовера.