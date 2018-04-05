Опубликованы первые фотографии нового кроссовера Volkswagen Tayron

Фото: car.bitauto.com
Компания Volkswagen приступила к тестированию нового пятиместного кроссовера, построенного на той же платформе, что лежит в основе модели Teramont. Как ожидается, премьера автомобиля состоится до конца нынешнего года.
Виктория Базылева

Судя по фотографиям, опубликованным китайскими СМИ, новый кроссовер получит название Tayron. По крайней мере именно такой шильдик красуется на крышке багажника машины. Вероятно, новая модель ориентирована исключительно на авторынок Поднебесной, и ее появление в других странах маловероятно.

Внешний вид Volkswagen Tayron перекликается с экстерьером концептуального Advanced Mid-Size SUV, представленного вольфсбургцами в конце прошлого месяце в Пекине. Некоторые черты кроссовер унаследовал и у своих собратьев. К примеру, для оформления передней части авто дизайнеры явно позаимствовали решения у T-Roc.

По предварительным данным, под капотом новинки «поселится» двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 186 или 220 л. с. Скорее всего, работать с этими двигателями будет семиступенчатая роботизированная коробка передач DSG. Информации и системе привода пока нет.

В список оборудования Tayron войдут полностью светодиодная оптика, система бесключевого доступа в салон и запуска мотора кнопкой, двухзонный климат-контроль и электронный стояночный тормоз. Также кроссовер укомплектуют адаптивным круиз-контролем, цифровой приборной панелью и панорамной крышей с люком.

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5 апреля 2018
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