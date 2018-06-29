Volkswagen привезет в Россию Arteon и семиместный Tiguan

По итогам первых пяти месяцев нынешнего года кроссовер Volkswagen Tiguan входит в пятерку самых продаваемых SUV в России. В январе-мае в его пользу сделали выбор 12 948 человек, что на 36% больше, нежели за аналогичный период 2017-го. Укрепить позиции модели призвана новая модификация с семью посадочными местами Allspace.

Удлиненный Tiguan может похвастать увеличенной на 109 мм колесной базой и растянувшимся на 215 мм в длину кузовом. В моторную гамму кроссовера с тремя рядами сидений входят те же двигатели, что положены пятиместному автомобилю. Покупатели могут выбрать как передне-, так и полноприводную версию.

В скором времени дилеры приступят к приему заказов на новинку. Правда, когда именно — в российском офисе Volkswagen не говорят. Не называют представители марки и сроков начала продаж купеобразного седана Arteon: «Автомобиль приедет в Россию, но это все, что мы можем сейчас сказать». По собственной информации портала «АвтоВзгляд», четырехдверка доберется до нашей страны в августе-сентябре.