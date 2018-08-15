Адская машина: Brabus поколдовал над Mercedes-Benz GLC 63 S

Фото: Brabus
Спецы из тюнинг-ателье Brabus приложиил свою руку к Mercedes-Benz GLC 63 S 4MATIC. В первую очередь, инженеры «разогрели» 4-литровую бензиновую «восьмерку» с 510 до 600 л. с. с максимальным крутящим моментом до 800 Нм. Горячий кроссовер теперь может разогнаться с нуля до «сотни» всего за 3,6 секунды.
Светлана Ермолаева

Двигатель работает в паре с бойкой девятидиапазонной автоматической коробкой передач. Максимальная скорость GLC с таким мотором может достичь 300 км/ч, при этом она ограничена программным обеспечением. Впрочем, при желании умельцы смогут побороть электронику.

Дизайнеры разработали для компактного SUV аэродинамический спортивный обвес из углеводородного волокна и новую более массивную решетку радиатора с вертикальными перекладинами. Кроме того, автомобиль получил целую линейку эксклюзивных колесных дисков диаметром от 19 до 22 дюймов.

Brabus предлагает целый ряд вариантов внутренней отделки: от агрессивной версии с алюминиевыми вставками или уютными деревянными панелями до изысканного салона из нежнейшей кожи или практичного углепластика — выбор на любой вкус.

Пока в тюнингеры цену на злой GLC 63 S в их исполнении не объявили. Ценник на базовый кроссовер в России стартует от 3 330 000 рублей.

двигатель, колеса, премиальный сегмент, премиум-сегмент, кроссоверы, тюнинг
15 августа 2018
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