Деньги на ветер: водителей отучат писать на дорогах

Опытного водителя отличают отнюдь не умение проскальзывать между рядами машин, немыслимые скоростные рекорды и навыки объезда «стада баранов» по обочине. Опытный водитель — это совершенно о другом. Его стиль вождения, неспешный и предельно безопасный, определяется высокой культурой, интеллектом, знаниями и мастерством. Такие автомобилисты, как правило, не заметны в потоке. И их, к сожалению, в наши дни ничтожно мало.

На дорогах нашей необъятной Родины преобладают эгоисты, в глазах которых все окружающие — особенно те самые неторопливые опытные водители — глупцы и неучи. Они же, крутые и неповторимые, выступают зачинщиками множества крайне абсурдных аварий, в результате которых травмируется не только железо, но и живые люди, дети. И дабы напомнить хамоватым шоферам о незатейливых нормах поведения за рулем российские власти с 1 августа запустили социальную кампанию «Культура на дорогах», которая охватит 15 регионов. Звучит многообещающе, но изменится ли что-то в самом ли деле?