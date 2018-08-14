Деньги на ветер: водителей отучат писать на дорогах

В нашей стране культурный уровень автомобилистов крайне низок. Водители позволяют себе лихачить, пренебрегать правилами приоритета, парковать свои машины, где им вздумается, выбрасывать мусор из окон и оскорблять других участников дорожного движения. И прикрываясь проблемой безопасности, на которую влияют все эти слабоумные выходки, российские власти запустили новый социальный проект, направленный на перевоспитание шоферов (читай — на «распил» бюджетных денег).
Опытного водителя отличают отнюдь не умение проскальзывать между рядами машин, немыслимые скоростные рекорды и навыки объезда «стада баранов» по обочине. Опытный водитель — это совершенно о другом. Его стиль вождения, неспешный и предельно безопасный, определяется высокой культурой, интеллектом, знаниями и мастерством. Такие автомобилисты, как правило, не заметны в потоке. И их, к сожалению, в наши дни ничтожно мало.
На дорогах нашей необъятной Родины преобладают эгоисты, в глазах которых все окружающие — особенно те самые неторопливые опытные водители — глупцы и неучи. Они же, крутые и неповторимые, выступают зачинщиками множества крайне абсурдных аварий, в результате которых травмируется не только железо, но и живые люди, дети. И дабы напомнить хамоватым шоферам о незатейливых нормах поведения за рулем российские власти с 1 августа запустили социальную кампанию «Культура на дорогах», которая охватит 15 регионов. Звучит многообещающе, но изменится ли что-то в самом ли деле?
В январе нынешнего года Правительство РФ подписало новую программу повышения безопасности на 2018—2024 годы, получившую название «Стратегия 0» — кампания «Культура на дорогах» как раз таки стартовала в поддержку этого проекта. Август был выбран инициаторами — Российским союзом автостраховщиков, ГИБДД, Минтрансом, Минобрнаукой и экспертным центром «Движение без опасности» — не случайно. Ведь именно на этот месяц приходится летний пик аварийности.
«Кампания направлена на все категории участников дорожного движения и призвана создать тот самый культурный пласт поведенческих норм, который будет включать в себя не только следование букве правил, но и появление канонов культурного поведения на дороге. Чтобы возникающие в ходе взаимодействия вопросы решались, прежде всего, исходя из взаимного уважения и понимания» — поясняют представители Минтранса.
В качестве инструментов нового проекта власти используют образовательные фильмы, информационные видеоклипы, баннеры, конкурсы и активности в социальных сетях и на улицах, воспитательные занятия со школьниками, а также профилактическую работу со взрослым населением. Неужели в правительстве всерьез думают, что телевизионными роликами можно достучаться до сознания пустоголовых водителей, справляющих нужду на обочине и забрасывающих дороги окурками?
Конечно же, власти прекрасно понимают, что никакие социальные активности не повлияют на поведение моторизованных граждан, поскольку проблему дрянного воспитания нужно решать иначе. Отсюда вытекает логичный вопрос: а с какой целью тогда сотрясается воздух и, главное, на что пойдут миллионы рублей, выделенные из бюджетных средств — наших с вами денег. Как на что? На пополнение и без того набитых карманов чиновников!
«Культура на дорогах» является уже третьей по счету информационной кампанией. И учитывая прошлый опыт, можно с уверенностью предположить, что и этот проект принесет свои плоды. Напомним, три года назад в нашей стране проходила социальная акция «Сложности перехода», которая способствовала снижению количества аварий с пешеходами на 12%, а числа погибших в таких ДТП — на 24%. Сколько денег она принесла авторам инициативы, даже представить сложно.
Весной года нынешнего завершился другой информационно-образовательный проект — «Повод для обгона». Согласно статистике ГИБДД, в период действия этой кампании аварий на «встречке» стало меньше на 19,8%, а ДТП, так или иначе связанных с выездом на полосу для встречного транспорта — на 28,6%. Цифры серьезные, и разве это не повод запустить еще одну акцию, имитирующую бурную деятельность?