Деньги на ветер: водителей отучат писать на дорогах

Фото: ro.com.pl
В нашей стране культурный уровень автомобилистов крайне низок. Водители позволяют себе лихачить, пренебрегать правилами приоритета, парковать свои машины, где им вздумается, выбрасывать мусор из окон и оскорблять других участников дорожного движения. И прикрываясь проблемой безопасности, на которую влияют все эти слабоумные выходки, российские власти запустили новый социальный проект, направленный на перевоспитание шоферов (читай — на «распил» бюджетных денег).
Кристина Извекова

Опытного водителя отличают отнюдь не умение проскальзывать между рядами машин, немыслимые скоростные рекорды и навыки объезда «стада баранов» по обочине. Опытный водитель — это совершенно о другом. Его стиль вождения, неспешный и предельно безопасный, определяется высокой культурой, интеллектом, знаниями и мастерством. Такие автомобилисты, как правило, не заметны в потоке. И их, к сожалению, в наши дни ничтожно мало.

На дорогах нашей необъятной Родины преобладают эгоисты, в глазах которых все окружающие — особенно те самые неторопливые опытные водители — глупцы и неучи. Они же, крутые и неповторимые, выступают зачинщиками множества крайне абсурдных аварий, в результате которых травмируется не только железо, но и живые люди, дети. И дабы напомнить хамоватым шоферам о незатейливых нормах поведения за рулем российские власти с 1 августа запустили социальную кампанию «Культура на дорогах», которая охватит 15 регионов. Звучит многообещающе, но изменится ли что-то в самом ли деле?

Фото: www.shashabread.com/

В январе нынешнего года Правительство РФ подписало новую программу повышения безопасности на 2018—2024 годы, получившую название «Стратегия 0» — кампания «Культура на дорогах» как раз таки стартовала в поддержку этого проекта. Август был выбран инициаторами — Российским союзом автостраховщиков, ГИБДД, Минтрансом, Минобрнаукой и экспертным центром «Движение без опасности» — не случайно. Ведь именно на этот месяц приходится летний пик аварийности.

«Кампания направлена на все категории участников дорожного движения и призвана создать тот самый культурный пласт поведенческих норм, который будет включать в себя не только следование букве правил, но и появление канонов культурного поведения на дороге. Чтобы возникающие в ходе взаимодействия вопросы решались, прежде всего, исходя из взаимного уважения и понимания» — поясняют представители Минтранса.

В качестве инструментов нового проекта власти используют образовательные фильмы, информационные видеоклипы, баннеры, конкурсы и активности в социальных сетях и на улицах, воспитательные занятия со школьниками, а также профилактическую работу со взрослым населением. Неужели в правительстве всерьез думают, что телевизионными роликами можно достучаться до сознания пустоголовых водителей, справляющих нужду на обочине и забрасывающих дороги окурками?

Фото: memingossv.com

Конечно же, власти прекрасно понимают, что никакие социальные активности не повлияют на поведение моторизованных граждан, поскольку проблему дрянного воспитания нужно решать иначе. Отсюда вытекает логичный вопрос: а с какой целью тогда сотрясается воздух и, главное, на что пойдут миллионы рублей, выделенные из бюджетных средств — наших с вами денег. Как на что? На пополнение и без того набитых карманов чиновников!

«Культура на дорогах» является уже третьей по счету информационной кампанией. И учитывая прошлый опыт, можно с уверенностью предположить, что и этот проект принесет свои плоды. Напомним, три года назад в нашей стране проходила социальная акция «Сложности перехода», которая способствовала снижению количества аварий с пешеходами на 12%, а числа погибших в таких ДТП — на 24%. Сколько денег она принесла авторам инициативы, даже представить сложно.

Весной года нынешнего завершился другой информационно-образовательный проект — «Повод для обгона». Согласно статистике ГИБДД, в период действия этой кампании аварий на «встречке» стало меньше на 19,8%, а ДТП, так или иначе связанных с выездом на полосу для встречного транспорта — на 28,6%. Цифры серьезные, и разве это не повод запустить еще одну акцию, имитирующую бурную деятельность?

встречная полоса, проезд на красный, превышение скорости, выделенная полоса, парковка, разворот через сплошную, штрафы, письма счастья, ПДД, пешеходы, авария, ДТП, дорога, трасса, ГИБДД
14 августа 2018
1758