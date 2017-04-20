Тест-драйв Mercedes-AMG 43 GLC 4MATIC Coupe

Фото Алексей Гусев
Когда баварцы выпустили свой Х6, их коллегам из соседнего Штутгарта сей факт долго не давал покоя. Так, пусть и с опозданием, но свет увидел GLE Coupe. Однако конкуренты из Мюнхена добавили в свою линейку более компактный Х4, получив в ответ GLC Coupe. Ну, а следом, как водится, вышла и традиционная более мощная версия от AMG. Именно такой автомобиль и оказался у нас на тесте.
Алексей Гусев

Нужно понимать, что компактный кроссовер-купе — или просто кросс-купе — хотя и выглядит стильно и обращает на себя внимание, не лишен традиционных для дизайнерских автомобилей эргономических недостатков. Да, смотрится машина дерзко и смело, ее формы напоминают накачанного стероидами бодибилдера, а узенькое боковое остекление ассоциируется с отсутствующей шеей боксера или борца. Особенно это заметно на тестируемой порталом «АвтоВзгляд» версии AMG 43, обутой еще в зимнюю резину о 19 дюймах одинаковой размерности. Благодаря последнему обстоятельству задние колесные арки выглядят так, словно их позаимствовали от какой-то другой машины.

Разгадка здесь проста — лежащие на складе «родные» летние колеса разноширокие и аж 21-го диаметра, они-то гармонично и вписываются в исполинские арки кузова. Линии последнего, кстати сказать, настолько сложны, неровны и выпуклы, что можно только посочувствовать тому мастеру, которому когда-либо доведется полировать его после ДТП — даже вода при мойке стекает здесь как-то по особенному. Но в целом довольно компактный городской кроссовер с дизайном в стиле купе должен однозначно нравится молодежной аудитории, на которую, собственно говоря, он и рассчитан.

Фото Алексей Гусев

Однако прайс-лист, стартующий с внушительной отметки в 3 690 000 рублей, быстро остужает горячую юную голову. И это без всяких там трех веселых буковок AMG и прочих вкусных опций. Не говоря уже о том, что речь идет о машине, в которой помещаются лишь четыре человека и то при условии, что задние пассажиры маленького роста. Даже я при своем относительно стандартном росте в 182 см упирался макушкой в обивку потолка на заднем сиденье — мои соболезнования более рослым коллегам.

Наш же герой со сложным и длинным именем AMG 43 GLC 4Matic Coupe в самой дорогой комплектации (почти 5 миллионов рублей) обладает всеми возможными благами цивилизации, включая двухцветную кожу Designo и разного рода умную электронику. Как и у старших собратьев, здесь можно открывать и закрывать крышку багажника движением ноги под бампером, регулировать жесткость амортизаторов и все такое.

Большой стеклянный люк в панорамной крыше, отличная аудиосистема Burmester, система кругового обзора, всевозможные USB, AUX и прочие входы-выходы создают уют и комфорт внутри GLC. А вот на режиме работы видеокамеры заднего вида хотелось бы заострить особое внимание.

Фото Алексей Гусев

Если в дорогущем Range Rover «заднее око» всего лишь снабжено омывателем, что уже в свое время считалось дико круто, то в Mercedes пошли еще дальше, спрятав камеру внутрь задней эмблемы, которая одновременно является и рукояткой для открывания задней двери, если вдруг захочется произвести этот процесс вручную.

При переключении селектора коробки в режим R, эмблема автоматически приподнимается, и всегда чистый «глазок» начинает фиксировать пространство за автомобилем. Идея не такая уж и новая — подобное мы уже наблюдали еще на VW Passat CC прошлого поколения — однако штука приятная и весьма практичная.

Но хватит о «бытовухе», пора уже и в путь. При нажатии кнопки Start на торпедо, под капотом резко оживает 3-литровый битурбированный V6, отзывающийся довольно злобным рыком патрубков выхлопной системы. Это вам, конечно, не глубокий бас 6,3-литрового V8, но рокот вполне себе радует слух.

Селектор 9-ступенчатой коробки — в положение D: плотная, обшитая кожей и замшей баранка сама просится в руки — реакции довольно острые для «Мерседеса». Да, и тут всего чуть больше двух оборотов от упора до упора. А вот дальше начинается самое интересное и… неожиданное.

Фото Алексей Гусев

В «комфортном» режиме GLC едет практически так же, как и «обычный мерс» — разве что пожестче преодолевает ухабы, выбоины и прочих «лежачих полицейских». Трансмиссия 9G-Tronic быстро и четко подбирает нужную передачу.

Но стоит только переключиться в режим Sport или пуще того, в Sport+, как GLC превращается в стремительную бестию, начиная яростно рычать, молниеносно переключать передачи, а при сбросе газа смачно отфыркиваться сочной перегазовкой. При этом машина становится просто зубодробительно жесткой: каждая неровность на дороге ощущается буквально всем телом. Казалось бы, 367 лошадей и 520 Нм крутящего момента — и вот оно счастье! Но все-таки не покидает ощущение «что-то тут не то»…

Видимо, после монструозного 6,3-литрового V8 с двумя турбинами, более скромный мотор подсознательно воспринимается организмом иначе. Нет, конечно же GLC 43 AMG весьма резво отрабатывает заявленные в паспорте секунды, но не настолько впечатляюще, чтобы знаток марки, даже не заглядывая в ТТХ, ошибся в точном количестве цилиндров под капотом. Да и на высоких скоростях этот Mercedes начинает проявлять свою традиционную «ватность» при пилотировании. Зато к самому главному, то бишь к тормозам, не придраться — автомобиль останавливается уверенно, предсказуемо и весьма эффективно.

Фото Алексей Гусев

Что же касается расхода топлива, то верить обещанным компанией фантастическим 8−9 литрам на сотню не стоит — в городском режиме эксплуатации вряд ли удастся добиться результата ниже 16−18 литров самого дорогого Аи-98. Лишь на свободной загородной трассе получается снизить аппетит до 12 л/100 км.

Вывод? Безусловно интересный с точки зрения экстерьера автомобиль вполне имеет право на жизнь. Только возникает логичный вопрос: а нужна ли такая машина в мощном и дорогом пакете AMG? Если вы решите сделать столь роскошный подарок любимой дочери на окончание института, то в линейке бренда имеется вполне практичный, милый и добрый дизельный GLC (220d и 250d), за куда более разумную цену и с действительно низким расходом топлива и не бьющими по карману налогами-страховками.

На худой конец, AMG-пакет в виде обвеса и дополнительно заказать можно. Ну, а уж если если вы действительно хотите иметь настоящий самолет с трехлучевой звездой на капоте, то в этом случае придется разориться на что-нибудь 6,3-литровое. Будет дороже, но гораздо эффективнее.

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20 апреля 2017
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