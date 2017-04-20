Тест-драйв Mercedes-AMG 43 GLC 4MATIC Coupe

Нужно понимать, что компактный кроссовер-купе — или просто кросс-купе — хотя и выглядит стильно и обращает на себя внимание, не лишен традиционных для дизайнерских автомобилей эргономических недостатков. Да, смотрится машина дерзко и смело, ее формы напоминают накачанного стероидами бодибилдера, а узенькое боковое остекление ассоциируется с отсутствующей шеей боксера или борца. Особенно это заметно на тестируемой порталом «АвтоВзгляд» версии AMG 43, обутой еще в зимнюю резину о 19 дюймах одинаковой размерности. Благодаря последнему обстоятельству задние колесные арки выглядят так, словно их позаимствовали от какой-то другой машины.

Разгадка здесь проста — лежащие на складе «родные» летние колеса разноширокие и аж 21-го диаметра, они-то гармонично и вписываются в исполинские арки кузова. Линии последнего, кстати сказать, настолько сложны, неровны и выпуклы, что можно только посочувствовать тому мастеру, которому когда-либо доведется полировать его после ДТП — даже вода при мойке стекает здесь как-то по особенному. Но в целом довольно компактный городской кроссовер с дизайном в стиле купе должен однозначно нравится молодежной аудитории, на которую, собственно говоря, он и рассчитан.