Объявлена дата начала российских продаж обновленного Mitsubishi Outlander

Кроссовер Outlander является для Mitsubishi стратегической моделью — именно на этот SUV японцы делают ставку. Если заглянуть в отчет Ассоциации европейского бизнеса (AEB), то можно увидеть, что за первые семь месяцев текущего года дилеры «Митсубиси» реализовали свыше 13 000 таких машин. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го рост продаж колоссальный — SUV прибавил аж 56%. Кроме того, «Аутлендер» вошел в ТОП-3 самых популярных авто в своем сегменте.

Наверняка, укреплению позиций Outlander, как и марки Mitsubishi в целом, способствует выход рестайлинговой модели. Заказы на нее российские дилеры начнут принимать уже через месяц — ближе к концу сентября. Окончательных прайсов пока нет, но совершенно точно ясно одно: посвежевший SUV будет дороже текущей версии. И разница в цене, по предварительным данным, составит порядка 300 000 рублей.

Остается лишь добавить, что прайс-листы и подробную информацию о кроссовере представители компании Mitsubishi опубликуют в десятых числах следующего месяца — то есть, в преддверии начала продаж.