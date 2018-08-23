Опубликовано первое изображение Skoda Kodiaq RS

Фото Skoda
Чешский производитель выложил в Сеть первое тизерное изображение заряженной версии кроссовера Skoda Kodiaq RS. По предварительным данным, его официальная премьера запланирована на Парижский автосалон, который состоится в октябре нынешнего года.
Иван Флягин

Полноприводный Skoda Kodiaq RS получит 2,0-литровый турбодизельный мотор BiTDI мощностью 239 л. с., который будет работать в паре с роботом DSG. Автомобиль предложат в двух вариантах — с двумя и тремя рядами сидений. Другие подробности о спортивной версии Kodiaq пока неизвестны.

Напомним, что ранее Skoda Kodiaq RS завоевал титул самого быстрого семиместного кроссовера Нюрбургринга. Немка Сабина Шмитц установила на чешском SUV рекорд скорости на северной петле Нордшляйфе, проехав круг за 9:29,84 минуты.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», компания Skoda продолжает расширять российскую линейку кроссоверов, и недавно привезла еще один вариант Kodiaq. Новая модификация получила название Laurin & Klement в честь основателей автомобильного бренда: Вацлава Лаурина (Vaclav Laurin) и Вацлава Клемента (Vaclav Klement).

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23 августа 2018
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