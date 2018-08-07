Skoda привезла в Россию кроссовер Kodiaq в особом исполнении

Новинку легко можно узнать, взглянув на передние крылья: там дизайнеры разместили объемную надпись Laurin & Klement, также эмблема украшает накладки на пороги. Кроме этого, версия L&K получила светодиодную оптику, по иному оформленный обвес и легкосплавные колесные диски Sirius диаметром 19 дюймов.

Отличительный логотип есть и в салоне: он вышит на спинках кресел, обтянутых кожей. «Изюминкой» интерьера стала атмосферная подсветка, цвет которой можно выбрать в зависимости от настроения из девяти вариантов.

Разработчики оснастили спецверсию системами кругового обзора и мониторинга слепых зон, все зеркала заднего вида умеют автоматически затемняться, чтобы защитить глаза водителя от яркого света. А любителей качественной музыки должна порадовать аудиопроигрыватель с девятью динамиками, который может выдавать 575 Ватт.