Skoda привезла в Россию кроссовер Kodiaq в особом исполнении

Компания Skoda продолжая расширять российскую линейку кроссоверов, привезла еще один вариант Kodiaq, который получил название Laurin & Klement в честь основателей автомобильного бренда: Вацлава Лаурина (Vaclav Laurin) и Вацлава Клемента (Vaclav Klement). Новая модификация получила довольно обширный список оснащения, став топовой среди всех предложенных.
Новинку легко можно узнать, взглянув на передние крылья: там дизайнеры разместили объемную надпись Laurin & Klement, также эмблема украшает накладки на пороги. Кроме этого, версия L&K получила светодиодную оптику, по иному оформленный обвес и легкосплавные колесные диски Sirius диаметром 19 дюймов.
Отличительный логотип есть и в салоне: он вышит на спинках кресел, обтянутых кожей. «Изюминкой» интерьера стала атмосферная подсветка, цвет которой можно выбрать в зависимости от настроения из девяти вариантов.
Разработчики оснастили спецверсию системами кругового обзора и мониторинга слепых зон, все зеркала заднего вида умеют автоматически затемняться, чтобы защитить глаза водителя от яркого света. А любителей качественной музыки должна порадовать аудиопроигрыватель с девятью динамиками, который может выдавать 575 Ватт.
В подкапотном пространстве поселился один из двух предложенных моторов: 2-литровый бензиновый мощностью 180 л. с. и такого же объема 150-сильный дизельный двигатель. Оба работают в паре с семиступенчатой DSG. Привод — только полный.
Ценник на топовую модификацию Skoda Kodiaq Laurin & Klement с мотором помощнее стартует от 2 834 000 рублей, а вариант с агрегатом, работающем на тяжелом топливе, можно приобрести минимум за 2 790 000 «деревянных».
Судя по прайсу кроссовер с приставкой L&K должен быть не просто хорошим, а отличным с некоторым налетом роскоши, ведь разницу с начальной стоимостью чешского SUV в базовой комплектации, которая берет старт от отметки ₽1 389 000, можно назвать неприличной.