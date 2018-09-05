Mercedes-Benz официально представил новый кроссовер

Mercedes-Benz EQC создан на той же платформе, что и GLC, но электромобиль получил оригинальный кузов, который длинней на 105 мм: 4761х1884х1624 мм. Немецкий производитель представил модель в единственной полноприводной модификации EQC 400 с двумя электромоторами совокупной мощностью 408 л. с. и 765 Нм.

Батарея от компании Accumotive емкостью 80 кВт∙ч, которая спрятана под полом салона, на одной зарядке осилит 450 км. Из 2425 кг снаряженной массы электрокара 650 приходятся на аккумулятор. Максимальная скорость Mercedes-Benz EQC 400 ограничена на отметке 180 км/ч, а до «сотни» он может разогнаться за 5,1 с.

Производство модели будет налажено в немецком Бремене, начало продаж на европейском рынке запланировано на середину следующего года. Предварительная цена составляет минимум 70 000 евро.