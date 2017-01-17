Ford снижает цены на кроссовер Explorer

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Базовая комплектация XTL включает в себя также алюминиевые колесные диски, круиз-контроль, датчики дождя и освещенности, парктроник и электропривод регулировок передних сидений. Помимо этой версии на российском рынке представлены еще три модификации: Limited, Limited Plus и Sport. На выбор покупателя предлагается шестицилиндровый 249-сильный Cyclone рабочим объемом 2,5 л и 3,5-литровый EcoBoost мощностью 340 л.с. Модель оснащается безальтернативными шестиступенчатым «автоматом» и полным приводом.