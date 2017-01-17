Ford снижает цены на кроссовер Explorer

Фото: Ford
Компания Ford Sollers устанавливает специальную цену на Explorer до конца января. Приобрести большой кроссовер с учетом всех действующих скидок можно теперь за 2 449 000 рублей — максимальная выгода при покупке автомобиля в базовой комплектации XLT составит 550 000 рублей.

Виктория Базылева

Для приобретения автомобиля по специальной цене необходимо сдать свою прежнюю машину либо в trade-in, либо на утилизацию, а также воспользоваться программой Ford Credit.

Базовая комплектация XTL включает в себя также алюминиевые колесные диски, круиз-контроль, датчики дождя и освещенности, парктроник и электропривод регулировок передних сидений. Помимо этой версии на российском рынке представлены еще три модификации: Limited, Limited Plus и Sport. На выбор покупателя предлагается шестицилиндровый 249-сильный Cyclone рабочим объемом 2,5 л и 3,5-литровый EcoBoost мощностью 340 л.с. Модель оснащается безальтернативными шестиступенчатым «автоматом» и полным приводом.

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17 января 2017
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