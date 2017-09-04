В России стартовали продажи «особого» cедана Citroёn C4

Новая версия авто предлагается в двух комплектациях: Shine и Shime Ultimate. Первая предполагает наличие противотуманок, круиз-контроля, мультимедиасистемы с 7-дюймовым тачскрином, Bluetooth-модулем, поддержкой Car Play/Android Auto и возможностью подключения дополнительных USB-устройств, а также передних кресел с функцией подогрева, обтянутого кожей рулевого колеса и двухзонного климат-контроля.

Из прочих благ цивилизации Shine Black Pack стоит отметить светодиодную оптику, камеру заднего вида, лобовое стекло с обогревом, датчики дождя и освещенности. Двигатели — на выбор — исключительно бензиновые мощностью 115 и 150 л. с. Стартовая цена такого Citroёn C4 – 1 289 000 рублей.

Что касается вариации Shine Ultimate, то помимо прочего она похвастает полностью светодиодной оптикой с функцией подсвечивания поворотов, системой мониторинга слепых зон, датчиками парковки, возможностью бесключевого доступа в салон авто и запуска мотора с кнопки. Кстати, о моторе. В этой версии Citroёn C4 седан предлагается с безальтернативным турбированным двигателем о 150 «лошадях». Прайс-лист начинается от 1 435 000 рублей.