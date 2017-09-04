Каршеринг по русски: инструкция по применению

Итак, включаем поиск по приложениям и видим пару автомобилей в шаговой доступности, выбираем понравившийся, и нажимаем кнопку «Зарезервировать». Стоит отметить, что с этого момента у вас есть 20 бесплатных минут, чтобы добраться до машины, далее будет действовать так называемый тариф ожидания 2,50—3,50 рубля в минуту, в зависимости от компании. Стоимость аренды же колеблется в среднем от 7—8 рублей в минуту, у YouDrive — от 9 рублей, зато ездить вы будете на Smart последнего поколения, а то и вовсе на Mercedes-Benz A-класса за 13 ₽ в минуту. А в сентябре на рынок вышла новая каршеринговая компания Easy Ride, которая предложит потребителю исключительно кроссоверы по цене 10—12 рубликов за минуту.

Насколько удобен каршеринг в наших сегодняшних реалиях? В некоторых ситуациях — очень удобен. Скажем, вы едете на день рождения к другу в кафе в самый центр Москвы, тогда имеет смысл взять ближайший автомобиль из каршеринга и бросить его в центре на официальном платном паркинге, доехав в один конец (обратно после вечеринки, понятное дело, придется вызывать уже такси). Или вам срочно нужно на деловую встречу в «труднодоступном» — а сейчас это центр столицы — районе города. Впрочем, есть также и минусы: однажды взяв симпатягу Smart, мы поехали на рабочую презентацию. Вроде бы совсем рядом от редакции — начало Кутузовского проспекта. Однако жизнь внесла свои коррективы — для сильных мира сего «Кутузу» перекрыли и пришлось простоять в глухой пробке не менее 40 минут. А счетчик, как мы помним, обладает удивительно точной поминутной тарификацией. В итоге поездка обошлась в 396 рублей, что раза в три дороже такси. Один из вариантов панацеи от «пробочной» болезни — использовать каршеринг ночью.