Каршеринг по русски: инструкция по применению

Для начала во всех вышеперечисленных фирмах необходимо, понятное дело, зарегистрироваться. Причем ездить ни в какие офисы, как это предполагалось изначально, давно не нужно, все необходимые процедуры можно проделать даже посредством мобильного телефона. Правда, у «Делимобиля» необходимо распечатать приложение к договору, подписать его, сфотографировать на телефон и отправить в головной офис компании.
Разумеется, все без исключения компании потребуют с вас паспортные данные с фотографиями этого документа и даже модное нынче «селфи» с паспортом, привязанную кредитную карту и водительское удостоверение со всех сторон. Водительский стаж должен быть не менее двух лет, а минимальный возраст, как правило, от 21 года. Проверка службой безопасности компаний занимает от нескольких часов до нескольких дней. В некоторых случаях компания может лично связаться с вами по указанному вами номеру и задать несколько вопросов, как это делает BelkaCar, например.