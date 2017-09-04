Каршеринг по русски: инструкция по применению

Фото hgunified.com
Удивительно, но придуманный американцами каршеринг неплохо приживается в Москве и в Санкт-Петербурге. Хотя оно и понятно — при нынешних драконовских условиях, создаваемых городскими властями для автовладельцев, использование личного автотранспорта становится крайне дорогим. Более того, в некоторых случаях каршеринг даже выгоднее такси, которое сейчас работает буквально по депминговым ценам. Так что такое каршеринг и с чем его едят? Портал «Автовзгляд» проверил работу ведущих столичных сервисов по обмену автомобилями — «Делимобиль», Anytime, YouDrive и BelkaCar.
Алексей Гусев

Для начала во всех вышеперечисленных фирмах необходимо, понятное дело, зарегистрироваться. Причем ездить ни в какие офисы, как это предполагалось изначально, давно не нужно, все необходимые процедуры можно проделать даже посредством мобильного телефона. Правда, у «Делимобиля» необходимо распечатать приложение к договору, подписать его, сфотографировать на телефон и отправить в головной офис компании.

Разумеется, все без исключения компании потребуют с вас паспортные данные с фотографиями этого документа и даже модное нынче «селфи» с паспортом, привязанную кредитную карту и водительское удостоверение со всех сторон. Водительский стаж должен быть не менее двух лет, а минимальный возраст, как правило, от 21 года. Проверка службой безопасности компаний занимает от нескольких часов до нескольких дней. В некоторых случаях компания может лично связаться с вами по указанному вами номеру и задать несколько вопросов, как это делает BelkaCar, например.

Фото metronews.it

А теперь — самое важное: договор оказания услуг. Его необходимо изучить досконально, дабы в дальнейшем не возникали всякого рода конфликты и недомолвки. Учтите, что юристы у каршеринговых компаний свой хлеб не зря едят, а следовательно подходим к процессу изучения бумаги со всей тщательностью. Самый длинный контракт — у поддерживаемой городскими властями компании «Делимобиль», он занимает аж 47 страниц! В договоре подробно описаны все возможные нюансы и самым главным параграфом является, разумеется, ответственность сторон. Точнее — ваша ответственность. Так, за оставление автомобиля вне разрешенной парковочной зоны, а городской официальный паркинг для автомобилей каршеринга — бесплатный, вы лишитесь 10 000 рублей со своего банковского счета (ваша карта, напомню, привязана к вашему аккаунту). Само собой, оплата ненавязчивой «услуги» эвакуации каршерингового транспортного средства также ляжет на вас. Понятное дело, что все штрафы за нарушение ПДД будут также списаны с вас. Самая страшная кара — за ДТП, случившееся по вашей вине, да еще, не приведи господь, в состоянии алкогольного или иного опьянения. Подобное деяние наказывается жестко — 150 000 рублей плюс возмещение ущерба компании и включение в «черные списки». Также очень важным пунктом является предварительный осмотр автомобиля на предмет внешних повреждений до начала аренды.

Фото bmwblog.com

Если вы увидите вмятины или царапины или еще какие-либо признаки внешних увечий авто, необходимо это все незамедлительно сфотографировать и отправить прямо в приложении в головной офис компании. В противном случае весь ущерб будет повешен на последнего арендатора, то есть на вас. В случае же, если повреждения уже кто-то до вас зафиксировал, вы в онлайн-режиме получите ответ, что, мол, проблем нет и компания в курсе случившегося. Это значит, что вы можете смело ехать на поминутно арендуемой машине, а она просто стоит в очереди на сервис.

Еще один важный момент: наличие топлива. Как правило, когда вы находите ближайший к вам автомобиль, приложение показывает вам остаток топлива в баке. Согласно договору аренды, вы не имеете права оставлять машину с горящей лампочкой индикатора остатка топлива. Из данной ситуации есть два выхода. Первый самый простой: вы звоните в компанию и говорите, что машину необходимо заправить, оператор называет вам ближайшую АЗС и диктует ПИН-код топливной карты, которая лежит в бардачке. Второй — вы заправляетесь на собственные средства, после чего фотографируете чек и отсылаете фото в компанию, за это вам будут начислены бесплатные минуты на аренду авто. Последний вариант удобен для постоянных пользователей. Впрочем, перечислять все нюансы договора аренды не имеет смысла, необходимо просто внимательно ознакомиться с документом при регистрации.

Фото broadband4europe.com

Итак, включаем поиск по приложениям и видим пару автомобилей в шаговой доступности, выбираем понравившийся, и нажимаем кнопку «Зарезервировать». Стоит отметить, что с этого момента у вас есть 20 бесплатных минут, чтобы добраться до машины, далее будет действовать так называемый тариф ожидания 2,50—3,50 рубля в минуту, в зависимости от компании. Стоимость аренды же колеблется в среднем от 7—8 рублей в минуту, у YouDrive — от 9 рублей, зато ездить вы будете на Smart последнего поколения, а то и вовсе на Mercedes-Benz A-класса за 13 ₽ в минуту. А в сентябре на рынок вышла новая каршеринговая компания Easy Ride, которая предложит потребителю исключительно кроссоверы по цене 10—12 рубликов за минуту.

Насколько удобен каршеринг в наших сегодняшних реалиях? В некоторых ситуациях — очень удобен. Скажем, вы едете на день рождения к другу в кафе в самый центр Москвы, тогда имеет смысл взять ближайший автомобиль из каршеринга и бросить его в центре на официальном платном паркинге, доехав в один конец (обратно после вечеринки, понятное дело, придется вызывать уже такси). Или вам срочно нужно на деловую встречу в «труднодоступном» — а сейчас это центр столицы — районе города. Впрочем, есть также и минусы: однажды взяв симпатягу Smart, мы поехали на рабочую презентацию. Вроде бы совсем рядом от редакции — начало Кутузовского проспекта. Однако жизнь внесла свои коррективы — для сильных мира сего «Кутузу» перекрыли и пришлось простоять в глухой пробке не менее 40 минут. А счетчик, как мы помним, обладает удивительно точной поминутной тарификацией. В итоге поездка обошлась в 396 рублей, что раза в три дороже такси. Один из вариантов панацеи от «пробочной» болезни — использовать каршеринг ночью.

Фото koreabizwire.com

А в целом каршеринг рассчитан на современных деловых и просто мобильных людей (взгляните на модных нынче хипстеров, то и дело встречающихся за рулем каршеринговых авто). Все они обладают стабильными доходами, умеют хорошо контролировать свои расходы, знакомы с современными технологиями… К тому же большинство компаний уже позволяют своим клиентам ездить на арендованном таким образом авто в столичные аэропорты и оставлять их там, что существенно дешевле как такси, так и «Аэроэкспресса». Иными словами, современный сервис под названием каршеринг стремительно набирает популярность и в существующих реалиях крупных мегаполисов, скорее всего, будет пользоваться стабильным спросом.

Напоследок хотелось бы дать бесплатный совет крупнейшему российскому автопроизводителю. Ребята, не упускайте свой шанс! Создайте свой каршеринг с вашими новомодными Vesta и XRAY, да сделайте более доступный прайс — от 5 рублей в минуту. Глядишь, и дела завода пойдут на лад…

платная парковка, аренда автомобиля, пробки, такси
4 сентября 2017
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