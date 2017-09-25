Объявлены цены спецверсии кроссовера Qashqai

Внешне отличить юбилейный автомобиль можно по ярким красным накладкам на корпусах боковых зеркал, багажнике и переднем бампере, а также по красным молдингам. Кузова автомобилей окрашиваются в серый, черный, серебристый и жемчужно-белый цвета. В салоне — коврики с вышитым логотипом спецсерии.

Ограниченная версия оснащается GSM-сигнализацией премиум-класса Pandora c бесключевым автозапуском по цене 20 000 рублей включая установку. Управление сигнализацией помимо основного брелока осуществляется и с помощью мобильного приложения на платформе Android или IOS.

Спецверсия получила два уровня оснащения — QE+ и LE+. В список опций входят мультимедийная система Nissan Connect 2.0, датчики парковки, система кругового обзора Around View Monitor и другие полезные девайсы.

Цены на автомобили особой серии установлены в диапазоне от 1 585 000 до 1 767 000 рублей. Машины с GSM-сигнализацией потянут уже на 1 605 000 — 1 787 000 целковых. Продажи стартуют с 3 октября 2017 года.