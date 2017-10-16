Стартовали продажи новой модели UAZ

В базовой версии «Стандарт» автомобиль оснащается однорядной кабиной, приводом на задние колеса, антиблокировочной системой, подушкой безопасности водителя, электрорегулировкой и обогревом зеркал, регулируемой по длине и углу наклона рулевой колонкой, электростеклоподъемниками и бортовым компьютером. Для грузовика, а особенно отечественного — набор более, чем солидный.

Желающим приобрести машину с двухрядной кабиной придется выложить уже как минимум 799 000 рублей, но за свои деньги они получат в праздничном наборе кондиционер, центральный замок с дистанционным управлением, сигнализацию, противотуманки, регулировку водительского кресла по высоте, обогрев сидений.