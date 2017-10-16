Стартовали продажи новой модели UAZ

Фото: УАЗ
Ульяновский автомобильный завод официально объявил о старте продаж новой коммерческой модели УАЗ «Профи». Этот автомобиль с бортовой платформой грузоподъемностью от 1,5 тонны оказался не таким уж и бюджетным — его прайс стартует с отметки в 749 000 рублей без учета скидок за утилизацию и трейд-ин.
Эдуард Раскин

В базовой версии «Стандарт» автомобиль оснащается однорядной кабиной, приводом на задние колеса, антиблокировочной системой, подушкой безопасности водителя, электрорегулировкой и обогревом зеркал, регулируемой по длине и углу наклона рулевой колонкой, электростеклоподъемниками и бортовым компьютером. Для грузовика, а особенно отечественного — набор более, чем солидный.

Желающим приобрести машину с двухрядной кабиной придется выложить уже как минимум 799 000 рублей, но за свои деньги они получат в праздничном наборе кондиционер, центральный замок с дистанционным управлением, сигнализацию, противотуманки, регулировку водительского кресла по высоте, обогрев сидений.

Фото: УАЗ

За полный привод нужно доплатить всего 37 000 рублей, блокировку дифференциала — 29 тысяч. Для особо изысканных грузоперевозчиков предлагается окраска кузова металлик — дошлите восемь тысяч.

Силовой агрегат для всех версий безальтернативен — 150-сильный бензиновый мотор объемом 2,7 л с пиковым крутящим моментом в 235 Нм и пятиступенчатая механическая коробка передач.

Единственно, чем может быть испорчено вполне положительное впечатление от технических характеристик и перечня опций, так это хронической ненадежностью ульяновских аппаратов. А для коммерческого транспортного средства это не последний по значимости критерий.

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16 октября 2017
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