Шокирующие факты о внедорожнике UAZ Patriot, о которых лучше не знать

ПРИЯТНЫЕ НЮАНСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Приятные — потому, что проблемы, о которых пойдет речь ниже, являются едва ли не самыми мелкими в общении UAZ Patriot со своими владельцами. Как вам, к примеру, понравится неискоренимая для «уазиков» беда молниеносной коррозии? Кузов покрывается пятнами, а затем дырками так быстро, что «уазоводы» даже не успевают вовремя обратить на это внимание.

Впрочем, об особенностях лакокрасочного покрытия им известно, а потому в большинстве своем хозяева этих «повозок» просто закрывают на ржавчину глаза. Тем более, что хватает и куда более серьезных «мелких» проблем: не сдерживают пыль и влагу уплотнители дверей, что принципиально отражается на сухости и чистоте в салоне; регулярно и систематически текут шланги и патрубки, в том числе и топливного бака. Про вечно ловящую глюки электронику лучше и вовсе не вспоминать.