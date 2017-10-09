Шокирующие факты о внедорожнике UAZ Patriot, о которых лучше не знать

Пожалуй, начнем с самого малого — вроде бы незначительных огрехов, которые, впрочем, приятных эмоций «счастливому» обладателю UAZ Patriot, повсеместно кричащему о том, что «равных на бездороге этой тачке нет, да и запчасти стоят копейки», отнюдь, не добавляют.
ПРИЯТНЫЕ НЮАНСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Приятные — потому, что проблемы, о которых пойдет речь ниже, являются едва ли не самыми мелкими в общении UAZ Patriot со своими владельцами. Как вам, к примеру, понравится неискоренимая для «уазиков» беда молниеносной коррозии? Кузов покрывается пятнами, а затем дырками так быстро, что «уазоводы» даже не успевают вовремя обратить на это внимание.
Впрочем, об особенностях лакокрасочного покрытия им известно, а потому в большинстве своем хозяева этих «повозок» просто закрывают на ржавчину глаза. Тем более, что хватает и куда более серьезных «мелких» проблем: не сдерживают пыль и влагу уплотнители дверей, что принципиально отражается на сухости и чистоте в салоне; регулярно и систематически текут шланги и патрубки, в том числе и топливного бака. Про вечно ловящую глюки электронику лучше и вовсе не вспоминать.
КОНСТРУКТОР ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ПАТРИОТОВ
Переходим к более критичным и, вероятно, не подлежащим лечению болячкам. Если вы сейчас стоите, то лучше присядьте, ибо все основные узлы и агрегаты UAZ Patriot — это не просто расходные материалы, а самый настоящий конструктор.
Да-да, именно так: собери его сам, вооружившись кувалдой потяжелее, беленькой покрепче, да словцом поострее. Ведь в коробке передач постоянно текут сальники вторичного вала, болты крепления кардана отваливаются на раз, отличаются невнятностью тормозные механизмы, цепь ГРМ слетает — как водички попить, а движок перегревается даже при отрицательных температурах на улице.
Ребята, все это не мы придумали, а «умельцы» на Ульяновском автозаводе. Что подтверждают многочисленные владельцы «Патриотов», круглосуточно мусолящие подобные темы на профильных форумах в сети. Кстати, если вы один из них — не говорите, что все это «давно и не правда». Либо вам досталась единственная в мире уникальная машина — искренне поздравляем.
НЕ УМИРАЙ, ЛЮБОВЬ
Помните небезызвестную песню про любовь, которая не умирает? Так вот: это не про поделки UAZ — у многих, даже самых отчаянных патриотов, она умирает раньше, чем кончается гарантийный срок службы автомобиля. Еще бы, когда находясь за рулем этого чуда техники ты чуть не лишился жизни, едва не сгорев заживо.
О нескольких случаях самопроизвольного возгорания Patriot портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал. Причем суд, рассмотрев заявление одного из бывших владельцев обугленной железной коробки марки UAZ, провел экспертизу, в полной мере доказавшую наличие в автомобиле конструктивно-производственных недостатков.
Впрочем, сами представители завода с таким решением не согласны, даже несмотря на то, что в суды подготовили свои иски еще несколько собственников отчего-то вдруг заполыхавших и полностью выгоревших Patirot. В распоряжении портала «АвтоВзгляд» находится очередная экспертиза, подтвердившая наличие в автомобиле технического заводского брака — ее результаты публикуем ниже.
РАЗБОР ПОЛЕТОВ
Стоит добавить, что пользователи сообщества УАЗ в интернете наряду с личными претензиями к производителю собираются подать коллективный иск. Озабоченные собственными жизнями и жизнями других «уазоводов», включая их пассажиров, владельцы «Патриотов» помимо прочего намерены добиться от предприятия объявления крупномасштабной отзывной кампании.
Хотя не факт, что ульяновцы отреагируют на требования должным образом. Ведь на сегодняшний день пока еще никто не умер. Впрочем, с их подходом к носящей массовый характер проблеме до летального исхода — упаси, Господи! — уже не далеко.
В глубине души мы все же надеемся, что «уазовцы» рано или поздно пересмотрят свое отношение к собственной продукции и примут соответствующие меры по улучшению ее качества. Лишь бы не было поздно.