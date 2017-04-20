Как продлить жизнь автомобильному кондиционеру

Самый первый совет — следить за наличием хладогента в системе. С разной интенсивностью, но он непрерывно улетучивается из нее. На новой машине незаметно, на подержанных интенсивней — через микротрещины в уплотнениях и трубках. Из-за уменьшения хладагента, который, в том числе, выполняет функции смазки, компрессор кондиционера начинает перегревается. В результате резко ускоряется его износ. Его продукты начинают играть роль абразива, усугубляя процессы разрушения подвижных частей компрессора. Из-за этого компрессор сначала перестает создавать нормальное рабочее давление в системе, а после и вовсе может заклинить. Стоимость же его замены может исчисляться десятками тысяч рублей. Чтобы не доводить дело до такой катастрофы, необходимо не менее раза в год, особенно на пожилых машинах, дозаправлять систему кондиционирования.

Еще одна распространенная причина перегрева и выхода из строя компрессора «кондея» — ухудшение условий снижения температуры хладогента. Это часто происходит из-за загрязнения радиатора системы кондиционирования. Как правило, его устанавливают параллельно с радиатором охлаждения двигателя машины. Со временем всяческой грязью забиваются не только соты радиатора кондиционера, но и щель между ним и его «моторным коллегой». Это сильно ухудшает теплообмен, компрессор перегревается и выходит из строя по уже описанному выше сценарию.