Как продлить жизнь автомобильному кондиционеру

driving.ca
Рассмотрим несколько причин выхода из строя кондиционера в машине. Если их устранить заранее, система будет работать «долго и счастливо», не разоряя автовладельца дорогостоящим ремонтом климатической установки.
Максим Строкер

Самый первый совет — следить за наличием хладогента в системе. С разной интенсивностью, но он непрерывно улетучивается из нее. На новой машине незаметно, на подержанных интенсивней — через микротрещины в уплотнениях и трубках. Из-за уменьшения хладагента, который, в том числе, выполняет функции смазки, компрессор кондиционера начинает перегревается. В результате резко ускоряется его износ. Его продукты начинают играть роль абразива, усугубляя процессы разрушения подвижных частей компрессора. Из-за этого компрессор сначала перестает создавать нормальное рабочее давление в системе, а после и вовсе может заклинить. Стоимость же его замены может исчисляться десятками тысяч рублей. Чтобы не доводить дело до такой катастрофы, необходимо не менее раза в год, особенно на пожилых машинах, дозаправлять систему кондиционирования.

Еще одна распространенная причина перегрева и выхода из строя компрессора «кондея» — ухудшение условий снижения температуры хладогента. Это часто происходит из-за загрязнения радиатора системы кондиционирования. Как правило, его устанавливают параллельно с радиатором охлаждения двигателя машины. Со временем всяческой грязью забиваются не только соты радиатора кондиционера, но и щель между ним и его «моторным коллегой». Это сильно ухудшает теплообмен, компрессор перегревается и выходит из строя по уже описанному выше сценарию.

autocentre.ua

Чтобы избежать такой неприятности, при пробеге машины, превысившим 100 000 км, обязательно следует заехать на специализированную СТО и почистить радиаторы. Самому это сделать проблематично, поскольку процедура подразумевает частичный демонтаж системы охлаждения.

Еще одна беда, преследующая владельцев машин с кондиционерами — мерзкий запах в салоне при его включении. Это значит, что в воздуховодах завелась мерзкая «живность». Для борьбы с ней и, соответственно, источаемой ею вонью можно отправиться в соответствующий автосервис. Но эксперты портала «АвтоВзгляд» считают, что в этом случае вполне можно обойтись и своими силами. Нужно приобрести в аптеке три флакона-распылителя банального хлоргексидина (мирамистина). Включаем кондиционер на максимальный обдув в машине, закрываем окна и выходим, захлопнув за собой дверь. Далее начинаем «пшикать» (можно «по-македонски», с двух рук одновременно) препаратом в воздухозабор кондиционера — последний обычно расположен перед лобовым стеклом.

Истратив оба флакона, выключаем кондиционер в режим рециркуляции и начинаем разбрызгивать третий флакон аптечной химии в районе салонного воздухозаборника (обычно он располагается в ногах переднего пассажира). «Расстреляв боезапас», выключаем кондиционер и даем лекарству время повоевать с микроорганизмами. Через час-другой нужно включить систему вентиляции салона на максимум, чтобы просушить воздуховоды. Заметим, что такая ежегодная обработка — отличная профилактика неприятных запахов из кондиционера.

ремонт
20 апреля 2017
1147