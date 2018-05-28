Volkswagen Passat сильно подешевел в России

Российский офис Volkswagen сообщает: «в связи с высоким спросом на модели Passat, марка объявляет специальные предложения для наиболее популярных версий». Не совсем понятно, о каком высоком спросе идет речь — ведь «Пассат» продается куда хуже, чем его одноклассники — но факт остается фактом. Появились новые пакеты опций, а также дополнительная комплектация Conceptline, за счет которой снизилась стартовая цена модели.

Те, кто присматривается к Passat в топовых исполнениях Comfortline и Highline (для универсала еще Alltrack), могут за дополнительную плату приобрести набор опций «Топ» или «Техника». Как уверяют представители компании, при покупке этих пакетов клиенты экономят до 270 000 рублей в зависимости от комплектации. Имеется в виду, что машина с этими же опциями, но заказанными по отдельности, выйдет значительно дороже.

Добавим, что на сегодняшний день Volkswagen Passat продается в России в нескольких модификациях с бензиновыми моторами мощностью 125, 150 и 180 л. с., а также дизельным двигателем в 150 сил.