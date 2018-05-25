ТОП-5 самых прожорливых бюджетных кроссоверов

Geely Emgrand X7 (2.4; АКП)
Пальма первенства по обжорству принадлежит китайскому кроссоверу Geely Emgrand X7. Он предлагается в мощнейшей среди бюджетников модификации со 148-сильным бензиновым двигателем объемом 2,4 л, который потребляет 10,8 л на 100 км. Переднеприводный автомобиль оснащается шестиступенчатым «автоматом». Время разгона до «сотни» официально не указывается, зато цена у лидера оказалось самой низкой в пятерке — от 986 000 рублей.
Geely Atlas (2.4; АКП; 4x4)
Еще один китайский парадокс заключается в том, что второй представитель упомянутого бренда Geely Atlas с аналогичным мотором «съедает» горючки меньше, несмотря на то, что он тяжелей и, в отличие от Emgrand X7, оснащен полным приводом. По официальным данным 149-сильный кроссовер расходует 9,4 л на «сотню». Цена соответствует возможностям — 1 389 990 рублей, хотя информация о времени разгона производителем также скромно умалчивается. Наверное, есть, что скрывать.