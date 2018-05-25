ТОП-5 самых прожорливых бюджетных кроссоверов

Фото www.wired.com
Согласитесь, не так страшен повышенный аппетит у каких-нибудь «термоядерных» модификаций Bentley Bentayga и Porsche Cayenne, чем прожорливость какого-нибудь бюджетного «китайца». Это тот случай, когда доступный ценник обещает далеко не дешевый процесс эксплуатации. Портал «АвтоВзгляд» вычислил нескромных проглотов среди бюджетных кроссоверов с учетом их паспортных данных, которые порой оказываются весьма противоречивыми…
Иван Флягин

Geely Emgrand X7 (2.4; АКП)

Пальма первенства по обжорству принадлежит китайскому кроссоверу Geely Emgrand X7. Он предлагается в мощнейшей среди бюджетников модификации со 148-сильным бензиновым двигателем объемом 2,4 л, который потребляет 10,8 л на 100 км. Переднеприводный автомобиль оснащается шестиступенчатым «автоматом». Время разгона до «сотни» официально не указывается, зато цена у лидера оказалось самой низкой в пятерке — от 986 000 рублей.

Geely Atlas (2.4; АКП; 4x4)

Еще один китайский парадокс заключается в том, что второй представитель упомянутого бренда Geely Atlas с аналогичным мотором «съедает» горючки меньше, несмотря на то, что он тяжелей и, в отличие от Emgrand X7, оснащен полным приводом. По официальным данным 149-сильный кроссовер расходует 9,4 л на «сотню». Цена соответствует возможностям — 1 389 990 рублей, хотя информация о времени разгона производителем также скромно умалчивается. Наверное, есть, что скрывать.

Renault Kaptur (2.0; АКП; 4х4)

Французский компактный кроссовер с нестандартной внешностью в топовой комплектации потребует 8,9 л на 100 км. При этом производитель обещает разгон до «сотни» за 11,2 секунды. Kaptur оснащается двухлитровым мотором мощностью 143 л. с., четырехступенчатым «автоматом» и системой полного привода. При этом у «француза» впечатляющий ценник — 1 324 990 рублей. Прямо скажем, это не слишком выгодные аргументы для конкурентов, поскольку среди них легко найти более доступные и привлекательные аналоги.

Renault Duster (2.0; АКП; 4x4)

Популярный на нашем рынке собрат «Каптюра» с аналогичным двухлитровым 143-сильным агрегатом и тем же стареньким четырехступенчатым «автоматом» расходует 8,7 л на 100 км. Он и разгоняется до «сотни» почти также — за 11,5 секунд, зато ценник доступней — 1 101 990 рублей. Напомним, что в последнее время Duster сдает свои позиции в рейтинге продаж. Кстати, его клон Nissan Terrano с тем же арсеналом имеет аналогичный показатель расхода топлива — 8,7 л на 100 км.

Dongfeng AX7 (2.0; АКП)

Еще один гость из Поднебесной поглощает все те же 8,7 л на 100 км. Переднеприводный Dongfeng AX7 на нашем рынке оснащается единственным двухлитровым мотором мощностью 140 л. с. и шестиступенчатым «автоматом». Разгон до «сотни» опять же официально не сообщается, зато стоит машинка совсем нескромно — от 1 129 000 деревянных. Как видно, в бюджетном сегменте завидный аппетит характерен для китайских и французских кроссоверов. Космических цифр в указанных показателях экономичности не наблюдаются, но, согласитесь, и они не всегда оправданы. К тому же, как правило, производитель частенько лукавит, указывая подобные характеристики.

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25 мая 2018
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