ТОП-5 самых прожорливых бюджетных кроссоверов

Renault Kaptur (2.0; АКП; 4х4)

Французский компактный кроссовер с нестандартной внешностью в топовой комплектации потребует 8,9 л на 100 км. При этом производитель обещает разгон до «сотни» за 11,2 секунды. Kaptur оснащается двухлитровым мотором мощностью 143 л. с., четырехступенчатым «автоматом» и системой полного привода. При этом у «француза» впечатляющий ценник — 1 324 990 рублей. Прямо скажем, это не слишком выгодные аргументы для конкурентов, поскольку среди них легко найти более доступные и привлекательные аналоги.

Renault Duster (2.0; АКП; 4x4)

Популярный на нашем рынке собрат «Каптюра» с аналогичным двухлитровым 143-сильным агрегатом и тем же стареньким четырехступенчатым «автоматом» расходует 8,7 л на 100 км. Он и разгоняется до «сотни» почти также — за 11,5 секунд, зато ценник доступней — 1 101 990 рублей. Напомним, что в последнее время Duster сдает свои позиции в рейтинге продаж. Кстати, его клон Nissan Terrano с тем же арсеналом имеет аналогичный показатель расхода топлива — 8,7 л на 100 км.

Dongfeng AX7 (2.0; АКП)

Еще один гость из Поднебесной поглощает все те же 8,7 л на 100 км. Переднеприводный Dongfeng AX7 на нашем рынке оснащается единственным двухлитровым мотором мощностью 140 л. с. и шестиступенчатым «автоматом». Разгон до «сотни» опять же официально не сообщается, зато стоит машинка совсем нескромно — от 1 129 000 деревянных. Как видно, в бюджетном сегменте завидный аппетит характерен для китайских и французских кроссоверов. Космических цифр в указанных показателях экономичности не наблюдаются, но, согласитесь, и они не всегда оправданы. К тому же, как правило, производитель частенько лукавит, указывая подобные характеристики.