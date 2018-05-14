Тест-драйв обновленного Mitsubishi ASX: тверже масло — мягче хлеб

Даже скромное автомобильное меню, представленное в России, чуть ли не каждый божий день пополняется новыми предложениями родом из разных концов планеты. Многие из них подаются на блюде под соусом SUV. Что ж, милости просим к столу.
Есть мастадонты, вроде Toyota RAV4 и Honda CR-V, а есть «юная поросль», чей ареал обитания — компактный сегмент. Тут дела чудные: те, кто вчера еще был представителем класса седанов или хэтчей, внезапно забираются в желанный класс. Micra вырастает в Juke, Solaris — в Creta, Logan — в Duster, Mini вымахал в Countryman.
Мода на «вседорожники» зашла слишком далеко: когда итальянская Alfa Romeo Giulietta вдруг порождает американскую плоть от плоти Jeep Cherokee — становится уже не по себе.
Согласитесь, вчерашняя легковушка, вдруг геномодифицировавшаяся во внедорожник, выглядит странно. Вроде еще недавно яблоко нельзя было превратить в помидор. А сегодня этот вирус захватил почти все автомобильные бренды. Почти.
К примеру, компактный Mitsubishi ASX, в отличие от всех своих прямых конкурентов, никогда не был седаном или хэтчбеком. Его построили на тележке Outlander, что мгновенно отразилось и на дорожном просвете — 20 см без малого — и на «пузе», которое почти полностью лишено торчащих элементов. Для того, кто называет себя «вседорожником», это немаловажно.
Кроме того, ASX собирается в Японии, а не как соперники — «мейд ин Раша». Щели такие же, как у всех, только не «цветет» в первый же год эксплуатации, как один корейский фаворит.
Миниатюрный «Митсу» приодели, облагородив экстерьер машины в едином корпоративном стиле Dynamic Shield: новая «икс-морда», слегка перелицованная корма. Вышло любопытно и аккуратно, а за элегантные детали, вроде карбоновых вставок в задний бампер, можно и нужно хвалить. Раньше за японцами такого не водилось! Растут!
В основе обновленца — еще не забытое старое. Хороший свет, которого хватает даже в дождливую ночь, крепкая и сбитая подвеска, дополненная адекватными по размеру покрышками добротного производителя. Простой и всеядный двухлитровый 150-сильный бензиновый мотор, вариатор Jatco, да опциональный полный привод. Колесная формула 4х4 перестала быть предметом первой необходимости в России: все больше наших соотечественников готовы пожертвовать четырьмя ведущими ради понижения стоимости авто.
Mitsubishi ASX — приверженец нового японского стиля: машина стала тише и комфортнее предшественника. Даже гремучий пластик, которым до сих пор славятся многие бренды из Страны Восходящего Солнца и их корейские коллеги, «Митсу» победил. Визуальных изменений минимум: поменялась центральная консоль, появился мультимедийный центр с большим экраном и камерой заднего вида, органы управления доработали, расширили набор опций и установили руль от Outlander.
ASX до сих пор является одним из самых просторных — визуальная скромность в габаритах не привела к тесноте. Задний диван принимает по трое не самых щуплых пассажиров, а передние кресла не давят даже высоким и широким. Посадка удобная, способствующая продолжительным выездам. Защемление чувства собственного достоинства не грозит даже в «24 часах М-4».
Ждать от ASX динамических рекордов не стоит — двухлитровая «атмосфера» не способствует спортивной манере езды. Но каким-то чудом, видимо тесно связанным с добротной агрегацией мотора и вариатора, компактный японец уверен в себе не только в городской толчее, но и на скоростных магистралях.
Чуткий руль, понятная управляемость и маневренность. Даже АИ-92, которым можно его потчевать без всяких страхов, не ведет к «душной» езде. Mitsubishi ASX уверенно и вдумчиво разгоняется, способен комфортно и экономично держать приемлемую для «дальняка» скорость и обладает теми самыми, так порой необходимыми дополнительными сантиметрами под педалью газа.
Разгоняться умеют многие — у большинства проблемы с остановкой. Дисковые тормоза по кругу — привет Duster — и разумный диаметр тормозного диска — привет Creta — дают «Митсу» шанс вовремя остановится. В России это важнее разгона!
Mitsubishi — значит «внедорожник». Сказано — сделано. В болота его вряд ли кто отправит, а вот грунтовки и гравийки ему прописаны самой судьбой. Помимо полного отсутствия дополнительных, исконно «вазовских» сверчков, ASX порадовал двумя эпизодами: не цеплялся там, где порой грохотали глушителями его более именитые коллеги — спасибо короткой базе — и шустрой работе муфты.
К примеру, той же Honda CR-V надо еще погрести колесиками, разогреться, прежде чем система полного привода оживет. Тут все намного быстрее и прозорливее: чуть где неладно — сразу подключается задняя ось. И едем дальше.
Пара тысяч километров пройдена. Асфальт, стежка и лесная тропинка остались позади. Можно подводить итоги: на водительском сидении не обнаружены остатки позвоночника, характерные для бюджетных автомобилей 21 века, смешанный расход топлива не ушел за 10 литров, напомню, 92-го бензина, а все четыре испытателя не сорвали голос, несмотря на острую дискуссию.
В тандеме с высокими оценками неподкупного Euro NCAP и вменяемой ценой — стоимость Mitsubishi ASX в России начинается с 1 100 000 рублей, а наш подопытный в комплектации InStyle обойдется в 1 509 990 — ставим «Фычу», как его зовут фанаты, твердую и совершенно честную «четверку». Это хорошо, без всяких там кавычек.
Почему не «отлично»? Потому что пора уже первому поколению Mitsubishi ASX думать о последователях, а не о молодильных яблочках. Впрочем, вторая генерация уже на подходе. Именно ASX стоит следующим пунктом в длинном списке свежих блюд Mitsubishi.