Тест-драйв обновленного Mitsubishi ASX: тверже масло — мягче хлеб

Есть мастадонты, вроде Toyota RAV4 и Honda CR-V, а есть «юная поросль», чей ареал обитания — компактный сегмент. Тут дела чудные: те, кто вчера еще был представителем класса седанов или хэтчей, внезапно забираются в желанный класс. Micra вырастает в Juke, Solaris — в Creta, Logan — в Duster, Mini вымахал в Countryman.

Мода на «вседорожники» зашла слишком далеко: когда итальянская Alfa Romeo Giulietta вдруг порождает американскую плоть от плоти Jeep Cherokee — становится уже не по себе.

Согласитесь, вчерашняя легковушка, вдруг геномодифицировавшаяся во внедорожник, выглядит странно. Вроде еще недавно яблоко нельзя было превратить в помидор. А сегодня этот вирус захватил почти все автомобильные бренды. Почти.