В России начались продажи Mitsubishi L200 спецсерии Black line

Пикап Mitsubishi L200 в версии Black line можно опознать по внешнему виду, выдержанному в черном цвете. Кузов, радиаторная решетка, расширители колесных арок, литые 17-дюймовые диски, корпусы внешних зеркал, ручки дверей, боковые подножки, задний бампер — все эти элементы окрашены в черный.

Производство грузовичка спецсерии наладили на заводе Mitsubishi Motors в Таиланде. Автомобили в исполнении Black line безальтернативно оснащаются базовым 2,4-литровым «дизелем» в 154 л. с., механической коробкой передач и системой полного привода Super Select 4WD. Машины располагают теми же опциями, что входят в среднюю комплектацию Intense.

Помимо стандартного оборудования, положенного версии Intense, «черные» L200 могут похвастать светодиодными ходовыми огнями, биксеноновыми фарами, а также системой бесключевого доступа в салон и запуска мотора кнопкой. За все эти прелести официальные дилеры Mitsubishi попросят 2 242 000 рублей. Стартовая цена модели без учета спецпредложений, напомним, составляет сегодня 1 829 000 рублей.