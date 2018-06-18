Автомобили LADA распродаются со скидками до 115 000 рублей

При покупке автомобилей LADA Granta, Kalina, Largus и XRAY можно сэкономить до 40 000 «деревянных». Правда, для этого вам придется отдать своего старого «железного коня» по программе Trade-in.

Специальная скидка в сумме 30 000 рублей действует на внедорожник LADA 4x4, в том числе и в особом исполнении Bronto.

Кроме того, тольяттинцы пересмотрели кредитные программы, и до 30 июня включительно потребители смогут неплохо выгадать, отдав предпочтение любой из моделей «Лада».

Впрочем, больше всего выиграет покупатель двухтопливной LADA Vesta CNG — благодаря участию в государственной программе EcoGas седан доступен со скидкой в 115 000 отечественных дензнаков. Кстати сказать, при работе на природном газе и сами затраты на топливо снизятся примерно в три раза.